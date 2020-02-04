Фасовочные пакеты и их виды

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Фасовочный пакет - это вещь широко используемая и в хозяйстве для бытовых нужд, и в производстве, и в магазинах

Пакеты бывают совершенно разные по качеству и размерам. Их плотность, прочность, стоимость, сохранность пищевых или непищевых продуктов - все это зависит от материалов для изготовления. Выделяют пять видов пластмасс для изготовления фасовочных пакетов, хотя самые распространенные три. Обычно применяются полипропилен, ПНД - полиэтилен низкого, также, ПВД - полиэтилен с высоким давлением, полипропилен ВОРР.

Полипропилен - сегодня этот кристаллический термопласт можно назвать практически самым дешевым и доступным из пластмасс. Такие пакеты можно встретить повсеместно, покупая одежду, канцтовары и прочее. Отличительная особенность - емкость с клапанами, глянцевый или матовый блеск. Толщина такой продукции достигает до 60 мкм, за счёт чего можно упаковать внушительные по весу и размерам товары.

Полиэтилен - популярнейший вид пластмассы для упаковки. При изготовлении выделяют два вида:

- ПВД - достаточно плотный и гладкий материал, с характеристиками по грузоподъемности до 20 кг. Отличительная особенность - практически не мнется, позволяет изготовить пакеты внушительных размеров с толщиной в пределах 100 мкм;

- ПНД - тара с невысокой плотностью, незначительный крепостью. Шуршащие мешочки, как правило, с логотипом компании. Такие можно бесплатно получить при покупке товаров в любом сетевом магазине. На износостойкость уповать не приходится, пакеты предназначены для грузов не более 7 кг.

Полипропилен ВОРР или biaxially oriented polypropylene film - биаксиально ориентированные пакеты. Их отличие в том, что производятся особым методом, но все из тоже же полипропилена. Область применения широка:от упаковки печатной продукции и бытовых нужд, к примеру, утилизации отходов. Отличительные характеристики:

- Как правило, производятся из первичного сырья;

- Имеют самую высокую из степеней прозрачности;

- Одни из прочных и стойких к разрывам, проколам, продавливаниям и т.д.;

- Гладкие, блестящие, практически не шуршат.

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