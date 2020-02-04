Названы сроки поставок С-500 в российскую армию

12:26

Зенитная ракетная система (ЗРК) С-500 «Прометей» должна быть готова к поставкам в армию уже в текущем году.

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.

Напомним, ранее Криворучко заявлял, что предварительные испытания С-500 должны начаться в 2020-м году, а первый серийный образец может быть поставлен в войска только к 2025-му. При этом министр обороны Сергей Шойгу уже тогда называл датой начала поставок именно 2020 год.

«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», - написал Криворучко в статье для журнала «Радиоэлектронные технологии».

С-500 «Прометей» представляет собой ЗРК нового поколения, в основе которого лежит принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.

По словам замминистра обороны, основной задачей «Прометея» является борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (до 3500 км). Также комплекс справится с межконтинентальными баллистическими ракетами на конечном и среднем участке траектории.

В Воздушно-космических силах С-500 «Прометей» должен дополнить С-350 и С-400.