]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Названы сроки поставок С-500 в российскую армию

12:26 4.02.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Зенитная ракетная система (ЗРК) С-500 «Прометей» должна быть готова к поставкам в армию уже в текущем году.

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.

Напомним, ранее Криворучко заявлял, что предварительные испытания С-500 должны начаться в 2020-м году, а первый серийный образец может быть поставлен в войска только к 2025-му. При этом министр обороны Сергей Шойгу уже тогда называл датой начала поставок именно 2020 год.

«Есть уверенность, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году», - написал Криворучко в статье для журнала «Радиоэлектронные технологии».

С-500 «Прометей» представляет собой ЗРК нового поколения, в основе которого лежит принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.

По словам замминистра обороны, основной задачей «Прометея» является борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (до 3500 км). Также комплекс справится с межконтинентальными баллистическими ракетами на конечном и среднем участке траектории.

В Воздушно-космических силах С-500 «Прометей» должен дополнить С-350 и С-400.

Темы: Армия и обороноспособность России, Военные технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2020, 16:56
Гость: Чубайсятина

Танк Армата уже поставлен, С-500 поставят сначала Эрдогану с оплатой через сто лет!
04.02.2020, 14:44
Гость: Иван Иваныч

Ништяк! Работайте братья!
04.02.2020, 12:32
Гость: ?

С нетерпепием ждём-с!
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации