Актуален ли ремонт дешевых ноутбуков?

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Ноутбуки перестали быть предметом гордости владельца, как это было лет 15 назад

Появился целый ценовой сегмент очень дешевых ноутов, стоимость которых не превышает 200-250 долларов.

И если обладатели дорогих игровых "машин" да 2 и более тысячи долларов вопросом "ремонтировать ли ноутбук" не задаются, то многие обладатели дешевых лаптопов считают, что их ремонт - напрасная трата времени. Часто такое мнение связано с устаревшими представлениями о стоимости ремонта. Для получения актуальной информации о том, сколько стоит ремонт ноутбуков, сервисный центр ISIB подготовил понятный прейскурант.

Ремонт с целью сохранения информации

Иногда ценность информации на лаптопе может во много раз превышать ценность самого ноута. Речь не всегда идет о деньгах - как дорого может обойтись пропавшая курсовая, во сколько можно оценить фотографии с дня рождения или свадьбы, которые еще не успели перенести на другие носители?

Ремонт дешевых моделей ноутбуков часто связан именно с нежеланием терять информацию, сохраненную на жестком диске. Если отремонтировать ноутбук не удается, можно попробовать перенести информацию со сломанного жесткого диска на другие носители.

Мелкий ремонт с заменой комплектующих

Часто дешевые модели ноутбуков перестают работать не из-за сгоревшей материнской платы, испорченного "харда" или разбитого экрана. Следует понимать, что производители экономят в том числе и на мелочах.

Банально отошедший контакт кнопки включения может создать иллюзию непоправимого повреждения. Кнопка включения ноута меняется в сервисном центре чуть более чем за пару часов.

Часто ломается клавиатура дешевых ноутбуков - она полностью или частично перестает работать после попадания на нее влаги. Если влага не проникла в сам ноут, то клавиатура быстро меняется. При постоянном использовании клавиатура ноутбука довольно быстро выходит из строя - покупать новый ноут из-за испорченной клавиатуры явно не стоит.

Среди частых механических повреждений стоит отдельно выделить повреждения разъемов. Разъем для зарядки, USB-разъемы можно дешево заменить на исправные. Также дешево можно заменить динамик или модуль вай-фай. Эти комплектующие для ноутбука можно заказать самому, тогда их установка обойдется еще дешевле.

Восстановление ОС

Как правило, восстанавливать ОС сейчас пытаются самостоятельно. Получается не всегда, а процедура занимает много времени. Если этого времени нет, как и желания возиться с ноутбуком, то проще отнести его в сервис.

Можно, конечно, покупать новый ноут каждый раз при появлении "синего экрана" или из-за сломавшегося динамика. Но это крайне нерационально.