Актуален ли ремонт дешевых ноутбуков?
Появился целый ценовой сегмент очень дешевых ноутов, стоимость которых не превышает 200-250 долларов.
И если обладатели дорогих игровых "машин" да 2 и более тысячи долларов вопросом "ремонтировать ли ноутбук" не задаются, то многие обладатели дешевых лаптопов считают, что их ремонт - напрасная трата времени. Часто такое мнение связано с устаревшими представлениями о стоимости ремонта. Для получения актуальной информации о том, сколько стоит ремонт ноутбуков, сервисный центр ISIB подготовил понятный прейскурант.
Ремонт с целью сохранения информации
Иногда ценность информации на лаптопе может во много раз превышать ценность самого ноута. Речь не всегда идет о деньгах - как дорого может обойтись пропавшая курсовая, во сколько можно оценить фотографии с дня рождения или свадьбы, которые еще не успели перенести на другие носители?
Ремонт дешевых моделей ноутбуков часто связан именно с нежеланием терять информацию, сохраненную на жестком диске. Если отремонтировать ноутбук не удается, можно попробовать перенести информацию со сломанного жесткого диска на другие носители.
Мелкий ремонт с заменой комплектующих
Часто дешевые модели ноутбуков перестают работать не из-за сгоревшей материнской платы, испорченного "харда" или разбитого экрана. Следует понимать, что производители экономят в том числе и на мелочах.
Банально отошедший контакт кнопки включения может создать иллюзию непоправимого повреждения. Кнопка включения ноута меняется в сервисном центре чуть более чем за пару часов.
Часто ломается клавиатура дешевых ноутбуков - она полностью или частично перестает работать после попадания на нее влаги. Если влага не проникла в сам ноут, то клавиатура быстро меняется. При постоянном использовании клавиатура ноутбука довольно быстро выходит из строя - покупать новый ноут из-за испорченной клавиатуры явно не стоит.
Среди частых механических повреждений стоит отдельно выделить повреждения разъемов. Разъем для зарядки, USB-разъемы можно дешево заменить на исправные. Также дешево можно заменить динамик или модуль вай-фай. Эти комплектующие для ноутбука можно заказать самому, тогда их установка обойдется еще дешевле.
Восстановление ОС
Как правило, восстанавливать ОС сейчас пытаются самостоятельно. Получается не всегда, а процедура занимает много времени. Если этого времени нет, как и желания возиться с ноутбуком, то проще отнести его в сервис.
Можно, конечно, покупать новый ноут каждый раз при появлении "синего экрана" или из-за сломавшегося динамика. Но это крайне нерационально.