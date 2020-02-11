В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

11:20

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Комплекс был создан в НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в "РТИ") и впервые будет показан в рамках международного форума "Технологии безопасности", который пройдет 11-13 февраля в Москве.

"Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию", – рассказал заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО "РТИ" Кирилл Макаров.

Комплекс в двухчастотном режиме достоверно обнаруживает и различает оружие, наркотические и взрывчатые вещества. Благодаря использованию двухчастотного излучения комплекс будет определять с высоким разрешением и различать по типам потенциально опасные объекты при помощи элемента искусственного интеллекта.

В "РТИ" отметили, что проникающая способность излучений и конструкционные особенности комплекса позволяют "размещать все элементы за стенами коридоров".

Применяемые технологии смогут достоверно определять координаты потенциально опасных объектов, их радиоизображения под одеждой, идентифицировать запрещенные вещества. При этом процесс досмотра с используемыми технологиями является не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем досмотра, использующих рентгеновское излучение.