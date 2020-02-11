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В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

11:20 11.02.2020
Фото с сайта ulvost.aero
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Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Комплекс был создан в НИИ Дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в "РТИ") и впервые будет показан в рамках международного форума "Технологии безопасности", который пройдет 11-13 февраля в Москве.

"Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию", – рассказал заместитель генерального директора по разведывательно-информационным системам АО "РТИ" Кирилл Макаров.

Комплекс в двухчастотном режиме достоверно обнаруживает и различает оружие, наркотические и взрывчатые вещества. Благодаря использованию двухчастотного излучения комплекс будет определять с высоким разрешением и различать по типам потенциально опасные объекты при помощи элемента искусственного интеллекта.

В "РТИ" отметили, что проникающая способность излучений и конструкционные особенности комплекса позволяют "размещать все элементы за стенами коридоров".

Применяемые технологии смогут достоверно определять координаты потенциально опасных объектов, их радиоизображения под одеждой, идентифицировать запрещенные вещества. При этом процесс досмотра с используемыми технологиями является не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем досмотра, использующих рентгеновское излучение.

Темы: Новые технологии
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Комментарии читателей
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11.02.2020, 23:02
Гость: ABCD

Нечего сложного. Во первых эти приборы не обнаруживают конкретные вещества, это делает уже химическая экспертиза но по плотности могут определить примерно что имеется. Это не сложно.
Сканеры импульсные. Так что создать в компе из полученных данный картинку без проблем.
11.02.2020, 19:15
Гость: gvozd

у совков нтп идет только в одном направлении... обыскать-отнять-расстрелять..
только вот они стесняются признаться сколько т.н. террористов он поймали в этом своем концлагере.
11.02.2020, 15:07
Гость: Nik

С микроволновкой что-то не очень катит с точки зрения различить пластит от мыла или наркотик от витамина.
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