Аренда компрессора – выгоднее прокат, чем покупка

14:06

Подача воздуха в ресивер происходит благодаря использованию специального оборудования

Для этой цели применяют компрессор, позволяющий создать необходимое давление. Такое устройство активно применяют в строительной отрасли.

Компрессор помогает выполнять грунтование стен, покраску, бурение, демонтажные работы и усадку свай. Использование данного устройства позволяет упростить решение этих задач. Это практичное, удобное и достаточно эффективное оборудование.

Компрессор становится серьезным помощником во время строительства. Однако приобретать такое оборудование проблематично из-за его высокой стоимости. Выходом из положения станет аренда компрессора, позволяющая решить необходимые задачи и сократить расходы. Посмотреть различные модели оборудования вы можете на сайте компании Беринапрокат.

Виды и применение

Компрессоры могут быть различных видов:

• поршневые;

• винтовые;

• центробежные;

• осевые;

• струйные.

В строительной отрасли чаще используются поршневые и винтовые компрессоры. Модели поршневого типа отличаются удобством в работе. Они выделяются несложной конструкцией и достаточно простым механизмом.

Такие модели могут надежно работать длительное время. Винтовые модели тоже эффективны, поскольку могут работать круглосуточно при минимальном расходе масла. При этом такие компрессоры являются более экономичными.

Могут ли в строительстве применяться устройства других видов? Да, таковые используются. Однако другие компрессоры имеют недостатки, из-за которых использовать данное оборудование нет особого смысла. Потому при выполнении строительных работ актуальными являются поршневые и винтовые модели.

Компрессоры могут использоваться во время укладки асфальтового покрытия. Во время работы к оборудованию подключают отбойный молоток. В данном случае компрессор помогает избавляться от мусора и пыли, а также защищает новое покрытие от отслаивания. Компрессорное оборудование крайне важно во время работ по укладке асфальта.

Такие устройства используются на станциях технического обслуживания. Они необходимы для подъемников и во время покраски авто. Компрессоры используются в лакокрасочной сфере, на производстве. Это надежное и эффективное оборудование, способное подавать сжатый воздух, когда в этом есть необходимость.

Поломка

Если вы постоянно используете компрессор, а он внезапно вышел из строя, решить проблему можно с помощью аренды. Это актуально, когда простои в работе приводят к финансовым потерям. В этом случае разумно взять устройство во временное пользование, пока ваше находится в ремонте.

После возвращения вашего агрегата в исправное состояние, вы сможете снова начать им пользоваться. Взятый напрокат компрессор вы вернете собственнику, оплатив услугу аренды. Такой вариант становится «палочкой-выручалочкой», если простой в работе способен обернуться для вас определенными финансовыми потерями.

Выгода аренды

Когда вам не приходится использовать компрессор на регулярной основе, покупка станет нецелесообразным шагом. В этом случае прокат стоит воспринимать как единственно верное решение. Вы сократите расходы и при этом получите оборудование во временное пользование. Вам не нужно будет решать вопросы, касающиеся хранения и обслуживания устройства.

Арендовать оборудование лучше в надежной компании, хорошо зарекомендовавшей себя в этой сфере. Профессиональные прокатчики предлагают выгодные условия и предоставляют товар, находящийся в хорошем состоянии.

