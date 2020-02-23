Они считали их богами: почему египтяне поклонялись животным

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Животные играли важную роль в древнем Египте

Свое восхищение люди проецировали на фрески, скульптуры или даже Писания. Почему египтяне считали некоторых из них посланниками богов и кем они были?

Они считали навозного жука богом солнца и неба

Крошечный жук, которого в жизни интересует только комок помета. Вероятно, так большинство людей описало бы Священного скарабея, в народе называемого навозным жуком. Для египтян крошечное насекомое стало настолько значительным, что его статуэтку можно купить и по сей день в сувенирных магазинах.

Они называли его Чепрером и говорили о нем как о Боге.

Жук представлял собой одноименного бога восходящего солнца и изображался как Скарабей или как человек, обладающий им вместо лица.

Скарабей с древних времен был египетским символом реинкарнации, то есть рождения человека, его трансформации, последующей смерти и возрождения в могиле. Убийство Скарабея каралось смертью в Египте.

Скульптуры и статуэтки скарабеев использовались людьми в культовых и магических целях. Например, они помещали их в мумии вместо сердец. Они также носили их в качестве защитных амулетов или помещали их в кольца печати.

Для изготовления небольших статуэток чаще всего использовались алебастр, тальк, аметист и другие минералы. Самая большая каменная статуя этого жука, которая в тысячи раз превышает его реальный размер, находится у Святого озера в современном Карнаке.

Птицы помогали читать новости

Существенной частью иероглифической системы были именно птицы, которые помогали понять написанный текст. В зависимости от их местоположения, читатель мог сразу увидеть, где читать. Как это на самом деле работало? Отдельные следы птиц всегда были обращены к началу текста и, таким образом, определяли направление чтения.

В некоторых текстах мы можем найти очень тщательно нарисованных птиц, у которых можно различить отдельные перья на крыльях.

Даже птица была носителем изображения конкретного бога. Хорус, по-латыни Horus, был египетским богом Солнца и Неба.

Его наиболее распространенным изображением был человек с головой сокола или сам сокол. В форме птицы, согласно легенде, Бог мог летать и наблюдать за миром с высоты. Его имя не напрасно означает «тот, кто наверху».

Змея как символ жизни и здоровья

Змея была животным в египетских мифах, которое отражало противоречивые отношения. С одной стороны, люди боялись ее, потому что змея могла их укусить, с другой - они поклонялись ее ловкости.

Также им было отвратительно ее слизистое тело, но возможность снять с себя кожу и тем самым омолодиться снаружи, восхищало египтян. Из страха они начали поклоняться змее и тем самым завоевали ее благосклонность. Опасность, которая угрожала им со стороны змей, отгоняли амулеты с их изображением.

Гибкое и изящное воплощение богини Бастет

Вероятно, самым известным священным животным Египта, несомненно, является кошка. Она стала представительницей одной из древнейших египетских богинь. Но самое интересное, что изначально эту богиню люди изображали львицей.

По сохранившимся памятникам историки приходят к выводу, что изображение кошек среди божеств и поклонение им произошло только позже.

Все сохранившиеся изображения кошек удивительно художественны. Художники позаботились об их обработке, что свидетельствует об огромном уважении, которое египтяне оказывали этим маленьким животным.

В эпоху Нового Царства мы обнаруживаем кошек на разноцветных рельефах гробниц Веса, где они изображены как помощники Ре в битве с богом Апопом. Позже это в основном статуэтки богини Бастет.

Скульптуры кошек были созданы египтянами из самых разных материалов. Чаще всего их изображали сидя или стоя, но встречаются также и скульптуры кошек с котятами.

Иногда мы можем даже видеть скульптуры кошек в виде стройной женщины с облегающей одеждой. Экспозиция египетских кошек по-прежнему очень популярна среди туристов.

Фото с сайта pixabay.com

