Что такое радуга и откуда она берется

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Радуга – это одно из самых красивых природных явлений

Радуга – это одно из самых красивых природных явлений. Много тысячелетий люди гадали над причиной её появления. Не найдя разумного объяснения цветным дугам на небе, наши предки связывали их с бесчисленным множеством поверий и легенд.

В наше время все люди знают, что у появления радуги на небе есть научное объяснение.

Радуга – это…

Радуга – необыкновенное явление, оно одновременно и оптическое, и атмосферное, и погодное. Радуга возникает тогда, когда солнечные лучи проходят через очень маленькие капли воды, находящиеся в воздухе.

Радуга также иногда появляется на берегу водоёмов. Это происходит, когда солнечные лучи отражаются от водной поверхности.

Причины появления радуги

Солнечные лучи – это особая смесь цветов. Лучи, проходя через стеклянную призму, сгибаются и преломляются, распадаясь на несколько цветов, из которых они состоят. Часть лучей преломляются сильнее, часть слабее - по этой причине радуга имеет форму дуги. Поэтому свет, который выходит из призмы, формируется в изогнутую полосу различных цветов.

Цвета идут в ней, последовательно начиная от красного, который преломляется меньше всего, заканчивая фиолетовым, который обладает наиболее сильной способностью к преломлению. Эту полосу цветов и называют радугой.

Капли воды являются природным аналогом стеклянной призмы. Поэтому солнечные лучи, которые проходят сквозь капли, ведут себя так же, как и лучи, проходящие сквозь призму.

Также в некоторых случаях на небе появляются сразу две радуги.

Вторая не такая яркая, как основная, и располагается вокруг неё. Такую радугу называют вторичной. Она возникает, когда солнечные лучи проходят через капли воды не один, а два раза.

Вторичная радуга состоит из тех же цветов, что и основная, но они идут в обратном порядке. Вторичная радуга во всех смыслах слабее, чем основная и всегда исчезает на несколько минут раньше.

Какая бывает радуга

Чаще всего люди видят радугу в форме дуги. Но немногие знают, что дуга - это лишь половина радуги, на самом деле это природное явление имеет форму окружности.

Для того чтобы увидеть круглую радугу, нужно подняться на большую высоту, например, на вершину горы или на последний этаж небоскрёба.

Итак, помимо обычной радуги бывает ещё несколько видов, они считаются довольно редкими и далеко не всем удастся хоть раз в жизни посмотреть на них вживую.

Перевёрнутая радуга

Перевёрнутая (Околозенитная) радуга – одно из редчайших явлений природы. Для появления перевёрнутой радуги должно соблюстись три условия.

Первое: на небе должен быть особый вид облаков. Второе: они должны содержать горизонтальные кристаллы льда, которые появляются в зимнее время года после снегопада. Третье: солнце должно находиться в зените (параллельно горизонту).

Лунная радуга

Лунная радуга возникает ночью, в отличие от обычной, которая появляется благодаря солнцу, эту радугу создаёт лунный свет. Этот вид радуги возникает исключительно в полнолуние, после ливня. Лунная радуга в несколько раз больше обычной, она занимает половину небосвода.

Огненная радуга

Если человек в первый раз увидит это удивительное явление, то, скорее всего, он далеко не сразу поймёт, что перед ним радуга. Огненная радуга куда больше похожа на разноцветное северное сияние, чем на классическую радугу.

Для появления этого необыкновенного атмосферного явления необходимы строгие условия. Солнце должно находиться ровно на 58 градусах относительно горизонта, на небе должны быть перистые облака, содержащие кристаллы льда с шестью углами. Ну и последнее, самое главное условие - грани всех кристаллов должны располагаться строго параллельно земле.

Огненная радуга – самый редкий вид радуги, за последние 20 лет она появлялась всего 6 раз.

Белая радуга

Этот вид радуги имеет мало чего общего с обычной. Она возникает, если солнечные лучи пройдут сквозь туман. Также иногда белая радуга возникает ночью, когда сквозь туман проходит лунный свет. Белая радуга представляет собой едва заметную белую дугу.

Зимняя радуга

Зимняя радуга возникает зимой, когда солнце отражается от снега и проходит сквозь частицы льда в воздухе. Эта радуга довольно необычная, так как она может иметь как форму угла, так и форму прямой линии, расположенной перпендикулярно к земле.

Кто первый определил, что такое радуга

До сих пор точно нельзя сказать, кто первый смог найти объяснение радуге. Но считается, что это сделал Рене Декарт, французский писатель и философ. Он поднимал вопрос возникновения различных природных явлений, в том числе и радуги, в своей знаменитой книге «Рассуждение о методе», выпущенной в 1637 году.

Предполагается, что Рене Декарт с помощью стеклянного шара с водой внутри, который служил имитацией капли воды, обнаружил, что солнечные лучи преломляются и образуют радугу. Это произвело настоящий фурор в мире учёных, и объяснение тому, что же такое радуга, наконец, было найдено.

Но стоит заметить, что всё вышеописанное только предполагается. Ведь за 16 лет до открытия, которое совершил Декарт, известный голландский астроном и математик Виллеброрд Снелл открыл тот же закон о преломлении света.

Снелл написал диссертацию по этой теме, однако из-за болезни не смог поделиться ей с научным сообществом, а вскоре скончался. Диссертация Снелла была найдена через 80 лет после его смерти.

В этот момент разразился настоящий скандал. Английские учёные обвиняли Рене Декарата в том, что он каким-то образом увидел материал Снелла и выдал его за свой. Французские учёные, в свою очередь, считали, что Снелл никогда не писал никакой диссертации и её просто подкинули в его вещи англичане.

Спор длился не один год, и в конечном итоге закон о преломлении света в одной половине европейских стран был назван законом Снелла, а в другой половине законом Декарта. Таким образом, до сих пор половина мира считает, что объяснение радуге нашёл Виллеброрд Снелл, а другая половина, что Рене Декарт.

Ну а кто прав в своих суждениях, мир, увы, никогда уже не узнает.

Фото с сайта pixabay.com

