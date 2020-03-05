Как работают мебельные фабрики: особенности производственного процесса

17:16

Мебельные фабрики – это производственные структуры, которые создаются с целью изготовления мебели, комплектующих и фурнитуры, и получения прибыли

Одни компании специализируются на производстве корпусной мебели, другие – на мягкой, однако, принцип их работы идентичен.

Производственный процесс

Процесс создания мебельной продукции – это настоящее искусство. Любая мебельная фабрика от Санкт-Петербурга до Магадана имеет свои технологические особенности производственного процесса.

На некоторых фабриках процесс создания мебели начинается с распила древесины и заканчивается получением готового продукта. Есть компании, которые работают уже с готовыми материалами: в таком случае, производителю остается выполнить раскрой и сборку. Третий вариант работы мебельных фабрик – изготовления мебели уже из готовых раскроенных материалов. В таком случае, компании остается только собрать мебель нужных размеров и конфигурации.

Особенности технологии изготовления мебели

На фабричном производстве технология мебельного производства выглядит следующим образом:

- составление проекта;

- раскрой материалов;

- проделывание отверстий для установки крепежей;

- облицовка обрезных кромок;

- сборка мебели.

На каждой фабрике данная технология имеет свои особенности, которые зависят от степени автоматизации производства, а также соотношения ручного и механизированного труда.

Главную роль в успешном и прибыльном мебельном производстве играет функциональность оборудования. Станки для производства мебели и комплектующих – это основной производственный элемент, от которого зависит качество готовой продукции, а также временные затраты на ее получение.

От качества и производительности оборудования зависит цена мебели, а также покупательский спрос на нее. Применение высокотехнологичных станков позволяет добиться снижения себестоимости продукции и уменьшения конечной цены, благодаря чему, удается повысить покупательский спрос и итоговую прибыль фабрики.

Персонал

Успешные мебельные фабрики заботятся о квалификации своего персонала. Опытные и грамотные сотрудники – залог сокращения временных затрат на изготовление мебели.

Квалифицированные работники допускают минимум брака, поэтому, в конечном итоге, мебельные компании, которые инвестируют в развитие персонала, становятся более успешными и популярными, чем те, которые экономят на трудовых ресурсах.