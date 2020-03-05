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NASA опубликовало панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении

13:54 5.03.2020

Снимки были сделаны марсоходом Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составлены более чем из 1200 изображений


Фото с сайта nasa.gov

Агентство NASA опубликовало фотографии марсианского ландшафта, сделанные в рекордном на сегодняшний день разрешении.

Снимки были сделаны марсоходом Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составлены из более чем 1200 изображений.

Согласно информации на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, лаборатория Сuriosity с 2012 года собирает и анализирует марсианскую почву и компоненты атмосферы.


Фото с сайта nasa.gov

Разрешение одной из присланных панорам составляет 1,8 миллиарда пикселей, а второй - 650 миллионов пикселей.

На одном из снимков (сделаны камерой Mastcam с телеобъективом) видны окрестности области Глена Торридона.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 16:46
Гость: IgS

какие фантазии, уважаемый! Фотошоп чудеса творит!
05.03.2020, 16:43
Гость: IgS

Тю! Я думал они сфотографировали следы своего пребывания на Луне...
05.03.2020, 16:15
Гость: Обекты

на пиреднем и заднем планах явно искусвенные.
Все комментарии (5)
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