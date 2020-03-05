NASA опубликовало панораму поверхности Марса в сверхвысоком разрешении
Фото с сайта nasa.gov
Агентство NASA опубликовало фотографии марсианского ландшафта, сделанные в рекордном на сегодняшний день разрешении.
Снимки были сделаны марсоходом Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года и составлены из более чем 1200 изображений.
Согласно информации на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, лаборатория Сuriosity с 2012 года собирает и анализирует марсианскую почву и компоненты атмосферы.
Фото с сайта nasa.gov
Разрешение одной из присланных панорам составляет 1,8 миллиарда пикселей, а второй - 650 миллионов пикселей.
На одном из снимков (сделаны камерой Mastcam с телеобъективом) видны окрестности области Глена Торридона.