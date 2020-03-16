Кто обезоружил КГБ?

В СМИ и соцсетях можно найти массу спекуляций относительно «бездеятельности» Комитета государственной безопасности СССР перед развалом Советского Союза

К написанию данного материала автора этих строк подтолкнула дискуссия, развернувшаяся в комментариях под статьей ««Пустобрехание» или стратегия: зачем английский писатель поливает грязью советскую разведку?».

Вот уже много лет существует прослойка людей, ставящая под сомнение профессионализм сотрудников КГБ, прикрываясь при этом железобетонным на первый взгляд аргументом – развалом СССР. Казалось бы, в этом есть своя логика. Мол, если чекисты были так круты, почему они не смогли предотвратить распад государства, которому служили, а заодно - и целый комплекс связанных с развалом Союза проблем?

К сожалению, на сегодняшний день практически невозможно сложить до конца этот «пазл». Неизвестных в нем – огромное количество. Однако, в обнародованных в последние годы в научной литературе документах, можно найти весьма красноречивые свидетельства, способные частично приподнять занавес тайны над данным вопросом.

По большому счету, все уходит корнями в середину 1950-х, когда пришедший к власти в СССР Никита Хрущев принялся топтать наследие Иосифа Сталина. Наравне с самим вождем и представителями его окружения под прицелом Хрущева оказались и советские органы государственной безопасности. На них посыпались обвинения в выходе из-под партийного контроля и постановке себя «над партией». Хотя, судя по обнародованным на протяжении последних десятилетий документам, данные высказывания вряд ли можно считать справедливыми.

Как пишет историк спецслужб Олег Хлобустов, исходя из прозвучавших в адрес чекистов обвинений, в 1956 году ЦК КПСС запретил органам госбезопасности собирать любые компрометирующие данные относительно противоправной деятельности партийно-советской и профсоюзной номенклатуры. Фактически это распахнуло ящик Пандоры.

По мнению многих исследователей, решение ЦК 1956 года имело фатальные последствия. Лица, наделенные административными и хозяйственно-распорядительными полномочиями, были де-факто выведены из-под какого-либо эффективного контроля. Историк Олег Хлобустов пишет о том, что это привело к созданию в СССР «касты неприкасаемых».

В известной мере данный факт содействовал возникновению в СССР коррупции (явления при Сталине по большей части ликвидированного). Сначала – в форме «телефонного права», а затем – и сотрудничества отдельных представителей номенклатуры с «теневым» бизнесом и преступным миром. Что особенно страшно, данный подход значительно облегчал иностранным спецслужбам разработку и вербовку советских партийно-государственных функционеров.

В январе 1977 года председатель КГБ Юрий Андропов сделал спецсообщение для ЦК КПСС «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». По данным Комитета, американская разведка разрабатывала планы по разложению таким образом советского общества и дезорганизации экономики СССР.

Центральное разведывательное управление США намеревалось проводить вербовку советских граждан с их последующим обучением и продвижением в сферу управления различными сферами жизни Советского Союза. Для этого американские спецслужбы искали людей, имеющих определенные способности и перспективы. Получив вес в обществе, такие лица должны были искусственно создавать трудности в обеспечении жизнедеятельности советского социума и направлять его развитие в тупик.

Звучит вполне правдоподобно. Особенно с учетом того, что определенные предпосылки для этого просматривались даже в «открытых» на сегодняшний день западных источниках. Так, власти США не скрывают, что свои разведывательные операции американских спецслужбы должны проводить для «поддержки внешней политики» Белого дома.

В конце 1980-х – начале 1990-х в различных уголках Советского Союза начали возникать кризисные явления, которые нельзя было прямо связать с социально-экономическими причинами. Речь идет о синхронном обострении национальных проблем, на которое почему-то сквозь пальцы смотрели многие представители партийного руководства.

Объективно радикальный национализм в СССР был практически подавлен еще в 1950-е годы. Сохранившиеся его проявления носили преимущественно маргинальный характер. Речь шла либо о «хтонических» бытовых нюансах поведения жителей «глубинки», либо о деятельности акцентуированных личностей из числа откровенных фриков и богемы.

Если же мы заглянем в биографии тех, кто в 1989 – 1992 годах возглавит националистические вакханалии, то легко убедимся в том, что многие из них долгое время являлись представителями партийной, административной и военной элиты СССР, сверхлояльными по отношению к советской власти.

Будущие бандеровцы учили любить Ленина, будущие полевые командиры боевиков водили солдат торжественным маршем под красным знаменем, будущие демократические журналисты и писатели приносили комсомольские клятвы. И речь идет не о юных несмышленышах, которые потом вдруг прозрели и кардинально изменили свое мировосприятие, а о зрелых, сформированных людях, прекрасно информированных о том, что происходило вокруг них...

Вопреки некоторым мифам, КГБ СССР в 1990 – 1991 годах бил во все колокола. Руководство советской спецслужбы информировало о кризисных явлениях в стране (и их возможных первопричинах), и президента Михаила Горбачева, и Верховный Совет, и другие руководящие органы. Многие документы были позже обнародованы, однако почему-то не получили широкой огласки. А тогда, в решающий момент, лица, ответственные за принятие принципиальных решений, от КГБ просто отмахивались. Хотя, казалось бы, что могло быть важнее выживания целой страны?

Что мы имеем в сухом остатке? Комитет госбезопасности СССР был очень эффективен по целому ряду направлений своей деятельности. Речь идет о внешней разведке, защите государственной тайны и границы, борьбе с терроризмом и экстремизмом (до определенного момента), военной контрразведке (несмотря на полный политический развал, вооруженные силы СССР не оказались в состоянии хаоса даже летом – осенью 1991 года, когда сыпалось все вокруг).

Хотя, к сожалению, у нас нет исчерпывающих данных о том, что происходило в момент развала СССР «наверху», аналитическим путем мы можем прийти к тому, что сбои, обрушившие советскую сверхдержаву, произошли именно в том сегменте общества, куда КГБ был вход воспрещен – в партийно-административной номенклатуре. И носили они явно искусственный характер.

Несмотря на море разглагольствований, ни одна объективная глобальная причина, которая могла бы спровоцировать развал Союза до сих пор не названа. Социально-экономические проблемы имели место, но, по правде говоря, СССР в своей истории переживал и куда более тяжелые кризисы...

Очень хотелось бы верить, что мы когда-нибудь все-таки узнаем всю правду – хотя бы просто для восстановления исторической справедливости.

А КГБ? А КГБ ни в чем не виноват...

