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Очиститель и увлажнитель воздуха. Что такое и что лучше выбрать?

23:06 17.03.2020

Каждый год врачи разрабатывают новые вакцины от гриппа и борются с другими порой пугающими общество бактериями и вирусами 

А общество, в свою очередь, всё более серьезно относится к решению вопросов здоровья. Отсюда и возросший интерес к очистителям и увлажнителям.

При внешнем сходстве эти бытовые приборы выполняют абсолютно разные функции. Разберемся в этом.

Очиститель

Очиститель Dyson создан для удаления загрязнений воздушных масс в помещении. Кроме того, устройство заменит вентилятор, обогреватель и кондиционер Больше они не понадобятся. Девайс самостоятельно со всем справится.

Устройство будет очищать воздух от органических веществ, пыльцы растений, чистящих средств и т.д. В режиме авто на дисплее отображается вид загрязнения.

Устройство очищает 310 литров в секунду, одновременно повышая или понижая температуру в помещении в зависимости от выбранного режима. Если движение холодного воздуха будет слишком ощутимым, очиститель можно перевести в режим рассеянного потока. Прибор работает с затемненным дисплеем и минимальным уровнем шума при включении ночного режима. Приобрести можно в специализированном интернет-магазине, как очистители Dyson, так и увлажнители, о которых поговорим далее

Увлажнитель

Его цель - поддержание в доме комфортного микроклимата. Увлажнитель Dyson равномерно и быстро распыляет в помещении водяную дымку. Перед распылением вода из контейнера проходит обработку ультрафиолетом в течении трех минут. В результате такой очистки погибает 99,9 % бактерий.
Прибор измеряет влажность и температуру окружающего воздуха и автоматически подбирает настройки.

Что выбрать?

В зимнее время года, когда раскаляются батареи, воздух становится сухим. Особенно это актуально в помещениях с работающими электрическими полами. Недостаточный уровень влажности может привести к сухости кожи, упадку иммунитета, риска проявления аллергических реакций. У детей сухой воздух может вызвать дискомфорт во время сна. Поэтому в спальне лучше использовать увлажнитель.

Очиститель более востребован в помещениях, где окна выходят на проезжую часть улицы. Несмотря на герметичность окон, пыль, копоть, химические вещества проникают в дом. Содержание домашних животных тоже способствует возрастанию уровня загрязненности воздуха.

Применение очистителя оправдано для снижения концентрации посторонних примесей и избавлении помещения от неприятных запахов. Также он может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, чтобы удалить грибок и споры.

Темы: Наука и техника
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