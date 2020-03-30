]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Ростех представил противовирусный комбинезон

17:13 30.03.2020
Фото с сайта rostec.ru
Материалы по теме:

Ростех представил противовирусный комбинезон, который способен защитить человека от вирусов и различных других биологических угроз.

В настоящее время дочерняя корпорация «Росхимзащита» приступила к опытному производству костюмов.

Новинка создана из дублирующего пленочного материала с капюшоном и закрывает тело и голову, а ее вес составляет менее 500 граммов. Такие костюмы могут применяться вместе с другими средствами индивидуальной защиты (например, респираторами и перчатками).

Также отмечается, что материал костюма отличается повышенной прочностью – не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

По словам производителя, данные костюмы способны обеспечить гарантированную защиту от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор) и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей), поэтому их можно использовать в промышленности при работе с вредными и отравляющими субстанциями.

Темы: Ростехнологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.03.2020, 22:29
Гость: ABCD

Наверное проще было бы раздать населению все ОЗК со складов хим-дым времён СССР. Учитывая что простые повязки даже Китай не смог в нужных количествах сходу осилить, то такие костюмы вообще только для богатых будут поставляться.
30.03.2020, 22:27
Гость: ABCD

Хороший костюмчик, к нему наверное огнемёт прилагаться должен и кейс с мобильной биолабораторией.
30.03.2020, 21:32
Гость: Лида Алматинская

Похоже у всех «глав» сговор какой-то. Они все сидели и чего то ждали. Сейчас у нас в Штатах домохозяйки шьют масочки для мед. персонала. Ха??? За почти три месяца даже не наладили выпуск собственных масок. Зато армия и флот сильны. Врачи, медсестры, пожарники и полиция поперезаражались и сидят на карантине. Хорошо ещё если в реанимацию не попадут или ещё хуже. И это молодые и здоровые. Что вообще происходит??? Откупоривают стратегические кубышки с запасами масок, а что будет когда эти запасы кончатся? Заграница (читай - Китай) нам поможет? Что то у меня на этот счёт большие сомнения. У Китая, как мне кажется, совсем другая повестка и относительно России и Штатов и Европы и Африки. Все здорово расслабились пока Китай впахивал и все к рукам прибирал.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации