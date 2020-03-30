17:13

Ростех представил противовирусный комбинезон, который способен защитить человека от вирусов и различных других биологических угроз.

В настоящее время дочерняя корпорация «Росхимзащита» приступила к опытному производству костюмов.

Новинка создана из дублирующего пленочного материала с капюшоном и закрывает тело и голову, а ее вес составляет менее 500 граммов. Такие костюмы могут применяться вместе с другими средствами индивидуальной защиты (например, респираторами и перчатками).

Также отмечается, что материал костюма отличается повышенной прочностью – не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

По словам производителя, данные костюмы способны обеспечить гарантированную защиту от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор) и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей), поэтому их можно использовать в промышленности при работе с вредными и отравляющими субстанциями.