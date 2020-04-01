Столичных пациентов с COVID-19 обеспечат смартфонами

11:05

Граждане с коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений, рассказал глава столичного департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

"Если человек выбирает нахождение на дому, у него, в частности, есть вариант на время карантина, который он выбирает, получить от нас телефон с предустановленным приложением", - цитирует его слова "Интерфакс".

Полноценная версия приложения будет доступна уже со 2 апреля. Москвичам, у которых нет смартфонов для установки приложения, будут предоставлены эти устройства. По истечении карантина, пациент обязан будет вернуть телефон.

Данное приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину". Отмечается, что оно не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента.

Чиновник также подтвердил, что сайт мэрии столицы действительно готов выдавать QR-коды при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции. Чтобы получить код, человеку нужно зарегистрироваться на портале.