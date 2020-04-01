]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Столичных пациентов с COVID-19 обеспечат смартфонами

11:05 1.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Граждане с коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений, рассказал глава столичного департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

"Если человек выбирает нахождение на дому, у него, в частности, есть вариант на время карантина, который он выбирает, получить от нас телефон с предустановленным приложением", - цитирует его слова "Интерфакс".

Полноценная версия приложения будет доступна уже со 2 апреля. Москвичам, у которых нет смартфонов для установки приложения, будут предоставлены эти устройства. По истечении карантина, пациент обязан будет вернуть телефон.

Данное приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину". Отмечается, что оно не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента.

Чиновник также подтвердил, что сайт мэрии столицы действительно готов выдавать QR-коды при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции. Чтобы получить код, человеку нужно зарегистрироваться на портале.

Темы: Коронавирус, Москва, Смартфоны и коммуникаторы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.04.2020, 14:49
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Безбашенным гражданам нужен не смартфон, а наручники и батарея (далее знаменитая фраза Лаврова)!
01.04.2020, 12:50
Гость: Абалдеть !!!

Они к этому давно готовились. Что в стране творится? Впереди - экономический и социальный коллапс.
01.04.2020, 12:37
Гость: Змей

" Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!" (с) Лебедев - Кумач
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации