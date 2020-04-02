Российский университет разрешил получать баллы по физкультуре в играх на ПК

11:18

Руководство Национального исследовательского университета ИТМО (информатики, технологий, механики и оптики) в Санкт-Петербурге разрешило студентам получать баллы по физкультуре в обычных компьютерных играх.

Набрать баллы можно, участвуя в лигах по Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Clash Royale и Dota 2.

Количество баллов будет зависеть от проведенного в этих играх времени. Получить баллы можно и участвуя в еженедельных турнирах (кол-во баллов зависит от занятого места).

Сообщается, что решение было принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции (с 16 марта студенты обучаются дистанционно).