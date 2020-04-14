Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

10:06

Телекоммуникационные компании предупредили россиян о более высоком, чем ожидалось, росте цен на мобильную связь по итогам 2020 года, пишет газета "КоммерсантЪ".

Как отмечает издание, в конце 2019 года эксперты предполагали, что рост тарифов составит 10 процентов. Однако, исходя из текущей ситуации, они предполагает, что рост тарифов на связь достигнет 15-24 процентов.

Причиной роста цен называется ухудшение экономической ситуации в стране на фоне коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей.

Кроме того, операторы потеряли часть корпоративных клиентов из сегмента компаний малого и среднего бизнеса. Отмечается, что выручка провайдеров здесь сократилась на треть и более.

Кроме того, на показатели компаний влияет и рост трафика в сегменте домашнего интернета, который за последние недели составил 30-50 процентов. Из-за повышения спроса на фоне самоизоляции операторы вынуждены увеличивать расходы на модернизацию сетей в связи с изменением курса рубля и задержками в поставках оборудования из Китая.