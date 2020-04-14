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Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

10:06 14.04.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Телекоммуникационные компании предупредили россиян о более высоком, чем ожидалось, росте цен на мобильную связь по итогам 2020 года, пишет газета "КоммерсантЪ". 

Как отмечает издание, в конце 2019 года эксперты предполагали, что рост тарифов составит 10 процентов. Однако, исходя из текущей ситуации, они предполагает, что рост тарифов на связь достигнет 15-24 процентов. 

Причиной роста цен называется ухудшение экономической ситуации в стране на фоне коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей.

Кроме того, операторы потеряли часть корпоративных клиентов из сегмента компаний малого и среднего бизнеса. Отмечается, что выручка провайдеров здесь сократилась на треть и более.

Кроме того, на показатели компаний влияет и рост трафика в сегменте домашнего интернета, который за последние недели составил 30-50 процентов. Из-за повышения спроса на фоне самоизоляции операторы вынуждены увеличивать расходы на модернизацию сетей в связи с изменением курса рубля и задержками в поставках оборудования из Китая.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.04.2020, 13:01
Гость: оффигеть

какой тонкий женский юмор,повеселили,еще жутки на эту тему иметюся?
14.04.2020, 12:41
Гость: Гостю

Успокойся. Это не тот народ. Гневаться не будет. Не приучен.
14.04.2020, 12:40
Гость: Абалдеть

какая логика "Причиной роста цен называется.... падение платежеспособности населения..."
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