Как научиться фотографировать - 10 пожеланий начнающим

17:15

Мир переполнен визуальной информацией

Фотографии в интернете успешно конкурируют со словами, смотрят с любой рекламы, в журналах и газетах их больше, чем текста. Если хотите заявить о себе, поделиться эмоциями, передать посыл, одними буквами не обойтись. Предъявите миру снимки.

Как научиться фотографировать профессионально, "по-взрослому"? На зеркальную камеру, а не на телефон.

1. Фотокамера: какую выбрать

Если у вас серьезные намерения, нужна зеркальная камера. Пусть первый фотоаппарат будет недорогим, возможно подержанным. Зато не жалко эксплуатировать, не страшно сломать, сбить настройки. Не стоит сразу замахиваться на полнокадровый фотоаппарат, волшебной кнопки все равно нет.

Изучение цифровой камеры может занять не один год. Нет нужды торопиться и приобретать топовую технику. Тренироваться в нажатии кнопок можно на чем-то попроще.

В первое время нет необходимости в дополнительных объективах, фильтрах, прочем тюнинге. Это удел профессионалов.

2. Обучение у мастеров

Найдите подходящие курсы, желательно очные. Можно осваивать фотосъемку самостоятельно, искать информацию в книгах и интернете. Но это будут азы азов. Не факт, что поймете прочитанную информацию. Не факт, что поймете ее правильно.

Возможность услышать "живого" преподавателя, задать вопросы, переспросить, поспорить дает нереальные плюсы. Изучите план и темы занятий. Важно, чтобы курс состоял не только из теории. Огромная польза заключается в практических занятиях, домашних заданиях, мастер-классах, фотопрогулках, фототурах.

Ценным является разбор ученических фотографий профессионалом. Со временем вы овладеете технической стороной съемки. Но это не исключает ошибок в выборе сюжета, композиции, кадрировании и прочем.

Только мастер может указать на промахи, найти их причину, показать возможности исправления. Учитель неоднократно повторит материал, потому что с первого раза ничего не запоминается. Очень советуем найти время и деньги для обучения на очных курсах фотографии.

3. Функциональные свойства камеры

Техническая сторона съемки немаловажна для создания шедевров. Зачитайте до дыр инструкцию, посоветуйтесь с профессионалами, но разберитесь с настройками камеры.

Не обязательно лезть в дебри, но понимать назначение кнопок требуется. Тогда сможете быстро менять настройки в зависимости от времени суток, места съемки, освещения, поведения объекта.

В противном случае раз за разом будете получать стопроцентный брак. Однако не расстраивайтесь, если будете путать кнопки или забывать менять настройки. Это неизбежно в первые несколько лет.

4. Практические упражнения

Знание камеры, обучение на курсах – этого недостаточно. Никакая теория, даже с самыми реалистичными домашними заданиями, не уравняется с практикой. Чем чаще будете снимать, тем быстрее выработаете навыки съемки и умение видеть. Чаще не значит больше. Не стоит приносить с каждой прогулки сотни фотографий. Пусть это будут жалкие десятки, но сделанные осмысленно.

Постарайтесь перед нажатием спуска ответить на вопрос: "Что я собираюсь снимать?". Сдерживать себя нелегко. Процесс нажатия кнопки увлекателен иногда больше, чем сам результат. Берите с собой камеру при каждой возможности и снимайте как можно чаще.

Так можно научиться видеть кадр, сюжет в окружающей действительности. Видеть, а не только смотреть.

5. Тренировка наблюдательности

Замечайте интересные, уникальные моменты даже в неподходящее время. Едете ли на работу, гуляете с друзьями, несете сумки из магазина – вглядывайтесь в мир с любопытством. Занятное архитектурное решение, самобытный уголок городского пейзажа, удачно падающий свет, забавные жизненные сценки.

Старайтесь представить это в кадре, запоминайте место, складывайте в копилку памяти время суток, цвет и свет. Всё так или иначе пригодится. Возможно, вы сюда еще вернетесь.

В любом случае, это вырабатывает привычку смотреть профессионально.

6. Самообразование

Не ленитесь учиться самостоятельно.

Рассматривайте снимки классиков фотоискусства и современных мастеров. Ищите ответ, чем они цепляют. Почему вы выделили эти работы, этого автора. Можно снять похожий сюжет. Это не будет плагиатом, это будет подражанием, потому что вы все равно привнесёте что-то свое. А подражание – один из необходимых этапов обучения.

7. Зрительный опыт

Развивайте визуальное восприятие, вкус, стиль, чувство цвета. Листайте альбомы с репродукциями, ходите в музеи, на выставки. Рассматривая картины живописцев, старайтесь понять, почему некоторые полотна, написанные примитивной кистью и красками, выглядят живее и правдоподобнее, чем многие современные снимки.

Развить чувство цвета можно, даже изучая коллекции одежды, созданные по модным цветам Panton. Тренироваться в сочетаемости цветов можно на примере хорошей рекламы в дорогом глянце.

8. Муки и радость творчества

Первые фотографии, скорее всего, приведут вас в восторг. Получилось совладать с камерой! Но постепенно снимки, за редким исключением, перестанут нравиться. Так будет продолжаться долго.

Это нормальный процесс. Чем больше узнаёте о фотосъемке, тем критичнее относитесь к своему творчеству. Классика жанра про "многие знания" и "многие печали". Не сдавайтесь и не бросайте занятия фотосъемкой.

Если вы не гений, вам не избежать проб, ошибок, досадных промахов. Всё равно настанет момент, когда заметите определенный прогресс в съемке.

Если не сдадитесь, фотографии будут становиться лучше, профессиональнее. Будет вырабатываться собственный стиль.

9. Качественный контент

Закономерно, что вас переполняет желание показать миру свои шедевры. Неважно, в социальных сетях¬ или коллегам на работе. Будьте аккуратны и учитесь сдерживаться. Не стоит вываливать на зрителей сотни снимков, отснятых в последней поездке.

В зависимости от ситуации покажите 10-15 лучших, безупречных кадров. Учитесь отбору материала. Это сложный и мучительный процесс, потому что все снимки имеют эмоциональный отклик. Но всё же практикуйтесь в выборе самых цепляющих, эмоциональных кадров. Не глушите людей сотнями однообразных, банальных карточек.

10. Работа с мотивацией

Найдите мотивы заниматься фотографией основательно, как искусством. Без должного мотивирования интерес может потухнуть после нескольких неудач. Разберитесь, почему больше не хотите "фотки на телефон" как у всех?

Может, умение снимать необходимо в работе. Или вы рассматриваете фотографию как дополнительный заработок. Или хотите выкладывать в профилях классные кадры из путешествий. Принимать участие в конкурсах и дорасти до уровня призера. Мечтаете о персональной выставке, хотя бы в пределах места, где учитесь или работаете. Хотите делиться с близкими своим видением мира, неважно, будут это сотни приятелей или один дорогой человек.

Этот стимул знаете только вы.

В заключение

Эти советы не являются исчерпывающими. Каждый пункт может быть предметом подробного обсуждения и еще большего количества рекомендаций.

Но определенно, чтобы научиться фотографировать на зеркальную камеру, необходимо сочетать в нужных дозах самообучение, занятия с профессионалами, общение с увлеченными людьми, практику и проникновение в мир визуального искусства.

Фото с сайта pixabay.com

