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«Роскосмос» опубликовал фотографии «Ракеты Победы»

15:32 20.04.2020

«Роскосмос» опубликовал в Twitter фотографии грузового космического корабля «Прогресс МС-14», который 25 апреля на «Ракете Победы» должен отправиться к Международной космической станции (МКС).


Фото с сайта twitter.com

«Сегодня проведен авторский осмотр корабля, выполнены накатка головного обтекателя и проверена стартовая готовность в составе космической головной части», - говорится в публикации.

Согласно информации на сайте госкорпорации, в настоящее время на Байконуре завершается плановая подготовка корабля к запуску.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» должен состояться 25 апреля 2020 года в 04:51:41 мск. Корабль доставит на МКС запасы топлива, воды и других грузов. Стыковка к модулю «Звезда» запланирована через несколько часов после старта.

Темы: Международная космическая станция, Роскосмос
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Комментарии читателей
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20.04.2020, 18:06
Гость: stalker

При чем здесь "Ракета Победы" ? К чему этот пафос, если речь идет о запуске обычного грузового корабля к МКС ?
20.04.2020, 17:17
Гость: мелко плаваем

А народ все про маски,антисептики,выплату денег,врачи про коронавирус, бахилы,защитные костюмы,очки и т.д.
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