«Роскосмос» опубликовал фотографии «Ракеты Победы»

15:32

«Роскосмос» опубликовал в Twitter фотографии грузового космического корабля «Прогресс МС-14», который 25 апреля на «Ракете Победы» должен отправиться к Международной космической станции (МКС).



Фото с сайта twitter.com

«Сегодня проведен авторский осмотр корабля, выполнены накатка головного обтекателя и проверена стартовая готовность в составе космической головной части», - говорится в публикации.

Согласно информации на сайте госкорпорации, в настоящее время на Байконуре завершается плановая подготовка корабля к запуску.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» должен состояться 25 апреля 2020 года в 04:51:41 мск. Корабль доставит на МКС запасы топлива, воды и других грузов. Стыковка к модулю «Звезда» запланирована через несколько часов после старта.