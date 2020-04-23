Россиянам разрешат покупать сим-карты через интернет

13:41

Минкомсвязи разработал законопроект, позволяющий осуществлять продажи сим-карт через интернет.

Как следует из документа, для идентификации абонентов будет использоваться информация из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, или "Госуслуги"), а также данные из Единой биометрической системы (ЕБС).

Для того, чтобы пользователи смогли дистанционно подключать услуги сотовых операторов, им необходимо получить электронную подпись, порядок оформления которой описан на портале госуслуг.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", до 15 мая законопроект должен пройти независимую экспертизу, после чего будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

В Минкомсвязи отметили, что дистанционная идентификация абонентов необходима для того, чтобы наладить их взаимодействие с операторами связи в условиях эпидемии коронавируса.

Кроме того, введение подобных правил позволит полноценно использовать технологию eSIM (виртуальные сим-карты). В странах Европы и США эта технология работает уже с конца 2018 года. Ее поддерживают несколько десятков устройств, в том числе флагманcкие iPhone 2018 и 2019, умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad.

В России eSIM начали подключать Tele2. Она доступна пользователям iPhone, но для ее оформления все рано необходимо личное присутствие в салоне ритейлера или оператора связи.