]]>
]]>
Главная Наука и техника История

«Москоу! Америка!»: как союзники встретились на Эльбе

14:34 25.04.2020

25 апреля 1945 года состоялась легендарная встреча советских и американских военных на реке Эльба

Лейтенант У. Робертсон и лейтенант А. С. Сильвашко на фоне надписи «Восток встречается с Западом». Фото с сайта archives.gov

75 лет назад советские войска успешно продвигались по территории нацистской Германии, выполняя боевые задачи по плану Берлинской стратегической наступательной операции — это была одна из последних крупных инициатив Красной армии на европейском театре военных действий.

25 апреля 1945 года в 12:00 подразделения 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева форсировали реку Хафель и соединились с частями 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Так замкнулось кольцо окружения вокруг Берлина: начался штурм немецкой столицы.

В тот же день, но в 13.30 произошло еще одно важное событие заключительного этапа Второй мировой войны в Европе. 34-й гвардейский стрелковый корпус генерала Глеба Бакланова из 5-й гвардейской армии в составе 1-го Украинского фронта встретился с 1-й армией США под командованием генерала Кортни Ходжеса. Соединение войск двух стран-союзниц произошло вблизи города Торгау на берегу реки Эльба в 160 км к юго-западу от Берлина.

Таким образом, территория Германии, равно как и остатки группировки сил вермахта оказались рассечены надвое.

Как вспоминал впоследствии генерал Бакланов, гвардейцы 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка во главе со старшим лейтенантом Григорием Голобородько встретили группу разведчиков 68-й пехотной дивизии 1-й американской армии, которыми командовал лейтенант Альберт Котцебу. Сам американский офицер позже рассказывал, что его подразделение, появившись у Эльбы, заметило советских солдат на противоположном берегу, отыскало немецкую лодку и переправилось к ним.

Не имевший инструкций, как себя вести в подобной ситуации, Голобородько предложил Котцебу организовать официальную встречу через час возле паромной переправы у населенного пункта Крейниц в паре километров вниз по течению. Однако американцы то ли опоздали к назначенному времени, то ли перепутали координаты и прибыли праздновать с другой советской частью.

Поэтому в историю вошли не они, а лейтенанты Александр Сильвашко и Уильям Робертсон. 25 апреля они встретились на разрушенном мосту через Эльбу, а на следующий день увиделись повторно в Торгау: фото пожимающих друг другу руки офицеров на протяжении десятилетий попадает в учебники как символ советско-американского военного партнерства.

После войны Голобородько трудился механизатором в колхозе. Об одном из главных дней в своей жизни он оставил следующие воспоминания: «Утро 25 апреля было туманным. Это было нам на руку — меньше риска. Мы беспрепятственно форсировали Эльбу и продвинулись в юго-западном направлении к городу Штрела. Около полудня услышали шум моторов. В город въехали американцы на автомобилях, о чем мы догадались, когда увидели серию зеленых ракет. Мы, как было условлено, ответили серией красных ракет. Из-за домов вышли солдаты в касках, не похожих на немецкие, и в незнакомой форме. После короткой заминки я попытался обменяться информацией с американским лейтенантом о расположении наших частей. Но мы не понимали друг друга. Тогда я повернул его лицом к Эльбе и указал на Крейниц, а затем показал этот же поселок на карте. Мы поняли друг друга и рассмеялись. День был солнечный, теплый. Наши солдаты впервые ходили в полный рост».

Голобородько познакомился с Котцебу и рядовым Джозефом Половски. В 1955 году они встретились в Москве и, по словам советского офицера, подружились.

Подробную хронологию событий оставил командующий 5-й гвардейской армией Алексей Жадов. Сам он едва ли мог видеть лично момент встречи военных, но описал происходившее на Эльбе со слов очевидцев.

«В 13 часов 30 минут воины 7-й роты 173-го стрелкового полка 58-й гвардейской дивизии во главе с командиром Голобородько, в прошлом полтавским слесарем, заметили группу военных, двигавшуюся с запада. Наши по привычке насторожились, но солдатское чутье подсказало им, что там, впереди, не те, с кем они дрались на протяжении всей войны. Все же приняв боевой порядок, подразделение Голобородько двинулось навстречу неизвестным. Как оказалось, это была разведгруппа 69-й пехотной дивизии. Разведгруппой командовал первый лейтенант Котцебу, бывший студент из Техаса», — отмечал генерал.

Примерно в 15.30 в районе Торгау солдаты 2-го батальона 173-го стрелкового полка той же 58-й дивизии заметили, что с колокольни городской церкви им подает сигналы какой-то человек в военной форме.

«Гвардии лейтенант Сильвашко попытался объясниться с ним по-немецки, но из этого ничего не вышло. Наши солдаты сделали несколько выстрелов в воздух и вдруг услышали крик: «Москва — Америка!». Стало ясно, что на колокольне американец. Это был солдат той же 69-й дивизии. Затем подошел офицер, который заявил, что они являются разведчиками американской армии, и попросил Сильвашко съездить с ним в штаб батальона, находившийся километрах в пятнадцати. Как потом выяснилось, это был младший лейтенант Робертсон», — резюмировал Жадов.

Интереснее всего встреча на Эльбе выглядит глазами Сильвашко. Он, к слову, после войны на протяжении более 40 лет преподавал историю в общеобразовательной школе в Минской области. Вечером 24 апреля его взвод подошел к Торгау в авангарде советских сил, а 25-го им удалось выбить немцев из укреплений. Нацисты попытались заманить противника в западню. Они вышли со своего берега на взорванный мост с белыми повязками на руках и позвали красноармейцев, но когда Сильвашко с одним автоматчиком поползли им навстречу, — открыли огонь. Сильвашко признавался, что чудом остался в живых тем утром. А уже через несколько часов он обнимался с Робертсоном.

«Через некоторое время на окраине Торгау появилась группа солдат в неизвестной форме, — писал Сильвашко. — Я подумал — еще одна гитлеровская уловка. Вскоре в нашу сторону направились четверо — явно с мирными целями. Они кричали: «Москоу!» «Америка!» «Донт шут!» Мы приближались друг к другу по мосту. Встретились посередине. Пожали руки. Языка никто не знал, но солдатская смекалка помогла разобраться. Я увидел среди американцев офицера. Тот представился: Уильям Робертсон. Я тоже представился: гвардии лейтенант Сильвашко. Объяснялись жестами, но договорились, что идем докладывать командованию. Робертсон попросил проводить его к командиру нашего полка и, в свою очередь, пригласил нас в свою дивизию — подтвердить, что он действительно встретил русских».

Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий. Такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Контакты военных, точное количество которых в те дни зафиксировать было невозможно, вылились в братания. Командование восприняло такие эпизоды не слишком благожелательно. Согласно полученной из Москвы директиве, советским офицерам приказывалось относиться к американцам приветливо, но никаких сведений о планах и боевых задачах не предоставлять и инициативу в организации дружеских встреч не проявлять. Первым делом требовалось установить разграничительную линию.

В то же время при желании американцев пообщаться с собратьями по оружию отказываться не рекомендовалось. При этом обо всех приглашениях необходимо было докладывать вышестоящему командиру и спрашивать у него разрешение.

Одну такую встречу описал Сильвашко: «Нас принял командир 69-й дивизии генерал-майор Эмиль Рейнхардт. Мы произнесли тосты за наши армии, за наши страны. А потом, сфотографировавшись на память, в сопровождении командования американской дивизии в 13-ти джипах поехали на Эльбу — американцы должны были встретиться со своими советскими боевыми товарищами».

Тосты поднимали за Рузвельта, Трумэна, Черчилля, Сталина, за Красную армию и американские войска.

Как следует из американских документов того времени, задачей разведгруппы Робертсона был поиск союзных военнопленных по окрестных селениям. Встречи с русскими не входили в его планы. Причем Рейнхардт, когда только узнал о происходящем на Эльбе, был взбешен отсутствием дисциплины в своих войсках и хотел предать Робертсона военному трибуналу. Свое решение он изменил, только сам встретившись с представителями советского командования.

Что же касается Котцебу, то его при прочесывании деревни Леквитц поразил вид кавалериста в «странной» военной форме. Американцы заводили часы по среднеевропейскому времени. Так что с их точки зрения первый контакт с советскими военными состоялся в 11.30.

Кроме того, известно, что среди подчиненных Котцебу имелся один, знавший русский язык: некто Ковальски, очевидно, польского происхождения. Как вспоминал позднее американский офицер, первый встреченный им русский оказался замкнутым и отнесся к встрече с подозрением.

26 апреля прошли встречи союзников на уровне командиров дивизий, а 27-го – на уровне командования корпусов.

«Генерал Рейнхардт в 16.00 26 апреля встретился в Торгау с советским генералом Климентом Русаковым. Генерал Кларенс Хюбнер провел церемонию встречи с командиром 34-го стрелкового корпуса генерал-майором Баклановым 27 апреля и тоже в Торгау. Генерал Ходжес приветствовал командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Конева 30 апреля. 27 апреля в 18.00 союзники официально объявили об исторической встрече на Эльбе», — указывается в книге историков Сергея Лавренова и Игоря Попова «Крах Третьего рейха».

Как отмечают авторы, советским солдатам и офицерам запомнилась прежде всего непринужденность американских военнослужащих в общении и поведении, которые «снимали звездочки с погон советских офицеров на память».

В документах отмечается, что советские офицеры и солдаты вели себя на всех встречах «хорошо и выдержанно», а американские военнослужащие — «несколько развязно». От всех участников встреч с американцами советское командование требовало иметь образцовый внешний вид. Американцы, наоборот, внешнему виду своих военных, равно как и нормам поведения и общения с советскими солдатами не уделяли столь серьезного внимания.

Во всех советских донесениях тех дней присутствовали нотки подозрительности, осторожности и недоверия по отношению к западным союзникам.

В полосе 2-го Белорусского фронта маршала Константина Рокоссовского, действовавшего на севере Германии, первая встреча с американцами произошла 2 мая в районе Виттенберга в нижнем течении Эльбы. Из старших офицеров первым приветствовал союзников командир 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й кавалерийской дивизии подполковник Мавлид Висаитов.

Союзники отрезали войска вермахта, действовавшие в северной Германии, от группировки в южной части страны. До конца войны оставались считаные дни.

Автор: Дмитрий Окунев

Темы: История Второй мировой войны
Источник: Газета.RU
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.04.2020, 17:10
Гость: Европеец

Вот примерно так сейчас выглядят встречи американцев с их российскими партнёрами по бизнесу.
25.04.2020, 16:11
Гость: АНТУАН

Берлинская операция Красной Армии, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года, стала одной из наиболее кровопролитных. По официальным данным, советские безвозвратные потери в ней составили 78 291 человек. Однако есть все основания полагать, что эти данные многократно занижены. Бывший командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев признался в разговоре с американским журналистом Корнелиусом Райаном, что только его фронт потерял в Берлинской операции 150 000 убитыми.

Если эта цифра верна, то безвозвратные потери всех трех советских фронтов, наступавших на Берлин, должны были превысить 400 000 человек. Другие методы оценки дают более 300 000 погибших с советской стороны в Берлинской операции. Конечно, особенно трагичным для красноармейцев было погибнуть в последние недели войны, когда до победы оставалось совсем немного. Самое же обидное, что этих огромных потерь могло не быть.

Когда в начале февраля 1945 года советские войска вышли на Одер и захватили плацдармы на его левом берегу, в 60 км от германской столицы, а западные союзники еще даже не форсировали Рейн, казалось, что вопроса о том, кто будет брать Берлин, даже не возникнет. Но тут начались чудеса. “Дядюшка Джо” вполне рационально пришел к выводу, что падение Берлина приведет к быстрой капитуляции Германии.канские войска высадятся принимать капитуляцию в Померании, Восточной Пруссии и Курляндии.
25.04.2020, 15:46
Гость: World

А интересно . Сколько людей - сразу при встрече начали думать - удрать .Из СССР. по возможности.
Кстати правильно бы и сделали........Кроме конечно знаменитостей из участников ВОВ и оплачиваемых военных профессий. Им было необязательно - на деньги те что платили за потопленный корабль и сбитый самолет - могли купить дом на Черном море с садом и большим участком с победой - машиной. Потом - многие и ездили отдыхать на схемных комнатах Это отсюда. Им то необязательно было удирать из СССР, как впрочем и моему деду - обком помог дом с садом организовать - достраивать и расширять + 24 сотки на нижней Волге (там трудней выделять )- за заслуги
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации