]]>
]]>
Главная Наука и техника Наука

Физики из Уханя представили работающий без топлива реактивный двигатель

19:04 6.05.2020

Прототип двигателя создает реактивную струю непосредственно из воздуха, за счет электричества


Фото с сайта pixabay.com

Специалистами из китайского Уханьского университета был представлен действующий прототип реактивного двигателя, который работает без топлива.

Как известно, современные реактивные двигатели сжигают топливо и выбрасывают его мощной струей, импульс которой и толкает аппарат, но китайские физики показали, что для этого можно использовать струю сжатой плазмы, которая будет получена непосредственно из воздуха.


Фото с сайта scitation.org

Согласно описанию в статье из журнала AIP Advances, новая система использует мощный компрессор для нагнетания и сжимания воздуха. Затем воздух ионизируется микроволнами. Электрическое поле ускоряет заряженные частицы плазмы и создает реактивную струю (аналогичная система уже применяется в ионных двигателях некоторых космических зондов), пишет Naked-science.


Фото с сайта scitation.org

Разработчики отмечают, что в настоящее время ионные двигатели хоть и имеют крошечный расход топлива и довольно долгое время работы, но они не могут создать большую тягу, и поэтому они не подходят для полетов в земной атмосфере. В отличие от этих двигателей, новый прототип при помощи реактивной струи (использовалась только электрическая энергия) поднял в воздух стальной шар весом в 1 килограмм.

В пересчете на собственную массу создаваемая прототипом тяга сравнима с показателями обычных реактивных двигателей, отметили разработчики. Также они выразили надежду, что в будущем при помощи таких малошумных и «экологически чистых» двигателей появятся электрические самолеты не только с винтовой, но и с реактивной тягой.

Темы: Китай, Наука и практика, Наука и технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2020, 01:44
Гость: Хе хе...

Всю воду на луц пустили! © к/ф Кин Дза Дза
07.05.2020, 01:33
Гость: дан

вот что вирус животворящий делает Загнал его в трубу запаял один конец-и двигатель готов
07.05.2020, 01:21
Гость: Ивану

Хм, если этот двигатель будет "хотя бы" работать в атмосфере, и им можно заменить обычные керосиновые реактивные двигатели на всех самолётах, то это, вообще-то, всё равно "шерсти клок" - и не маленький. Ну да, конечно, у него есть огромный недостаток, что на нём не получится на Луну слетать. ... А Ваш велосипед, Иван, или Ваша "крутая тачка" умеют летать в безвоздушном пространстве? Не умеют? Тогда зачем Вы на них деньги выбросили? DISCLAIMER: На основании этой заметки я, конечно, не могу уверенно оценить, способен ли этот движок делать хотя бы то, что рекламируется. Но в ответе Ивану выше я ведь не об этом ...
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации