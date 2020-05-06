Физики из Уханя представили работающий без топлива реактивный двигатель

19:04

Прототип двигателя создает реактивную струю непосредственно из воздуха, за счет электричества



Фото с сайта pixabay.com

Специалистами из китайского Уханьского университета был представлен действующий прототип реактивного двигателя, который работает без топлива.

Как известно, современные реактивные двигатели сжигают топливо и выбрасывают его мощной струей, импульс которой и толкает аппарат, но китайские физики показали, что для этого можно использовать струю сжатой плазмы, которая будет получена непосредственно из воздуха.



Фото с сайта scitation.org

Согласно описанию в статье из журнала AIP Advances, новая система использует мощный компрессор для нагнетания и сжимания воздуха. Затем воздух ионизируется микроволнами. Электрическое поле ускоряет заряженные частицы плазмы и создает реактивную струю (аналогичная система уже применяется в ионных двигателях некоторых космических зондов), пишет Naked-science.



Фото с сайта scitation.org

Разработчики отмечают, что в настоящее время ионные двигатели хоть и имеют крошечный расход топлива и довольно долгое время работы, но они не могут создать большую тягу, и поэтому они не подходят для полетов в земной атмосфере. В отличие от этих двигателей, новый прототип при помощи реактивной струи (использовалась только электрическая энергия) поднял в воздух стальной шар весом в 1 килограмм.

В пересчете на собственную массу создаваемая прототипом тяга сравнима с показателями обычных реактивных двигателей, отметили разработчики. Также они выразили надежду, что в будущем при помощи таких малошумных и «экологически чистых» двигателей появятся электрические самолеты не только с винтовой, но и с реактивной тягой.