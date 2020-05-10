Смываем грязь: «ужасы» о штрафбатах и заградотрядах – один из главных «черных мифов» о войне

В Интернете и «на кухнях» «заградотрядоско-штрафбатовский» миф продолжает циркулировать и по сей день

Фото с сайта worldwarphotos.info

На фоне истерики ботов из соцсетей, воющих о «нкведешниках с пулеметами, гнавших в бой Красную армию», на День Победы по телевидению зачем-то решили в очередной раз показать «Штрафбат».

Тезис о том, что Великую Отечественную войну выиграли штрафники, которых поднимали в атаку, стреляя им в спину из пулеметов, «кровавые нквдешники», распространяется уже достаточно давно. Для популяризации данного мифа немало сделали создатели такой знаменитой клюквы, как «Враг у ворот», а также достаточно популярного в свое время сериала «Штрафбат», снятого по одноименному роману Эдуарда Володарского. Последний, кстати, собрал целую пачку престижных кинопремий.

Любопытно то, что правды о существовании заградотрядов и штрафбатах в СССР принципиально никто никогда не скрывал. Знаменитый 227-ой приказ, согласно которому они были созданы, никогда не являлся секретным, и фронтовики о нем прекрасно знали.

Однако на волне перестройки, а потом и лихих 90-х, его пытались выдать за некое «сокровенное знание». Ну а затем, постепенно, с легкой руки мифотворцев штрафбаты и «идущие за ними пулеметчики» превратились в «главный фактор победы».

Резко активизировалось распространение данного мифа, начиная с 2014 года, когда постмайдановским лжецам на Украине понадобилось оправдывать процесс «декоммунизации» и демонизировать «мордор».

Несмотря на то, что сегодня доступна масса документов и статистики по данному вопросу, в Интернете и «на кухнях» «заградотрядоско-штрафбатовский» миф продолжает циркулировать и по сей день.

Поэтому на 75-ю годовщину Великой Победы мы решили смыть грязь, которой щедро полили память наших предков недобросовестные мифотворцы, и коротко рассказать о том, как можно отделить зерна от плевел в данном вопросе.

Начнем, пожалуй, со штрафбатов. Разнообразные штрафные подразделения – явление достаточно старое и широко распространенное в мире. Они существовали, в частности, в вооруженных силах Великобритании, Франции и Германии. Американцы лишний раз об этом вспоминать не любят, но в прессе США также можно найти упоминания о подразделениях, в которые направляли уголовников. В Штатах, кстати, создавали еще и расово сегрегированные части.

Собственно, Иосиф Сталин здесь не придумал ничего нового, а всего лишь применил общемировую практику. В условиях жестокой тотальной войны было куда разумнее предоставлять лицам, совершившим некоторые проступки, возможность искупать свою вину на поле боя, чем отправлять их в тюрьму или расстреливать.

Однако есть несколько моментов, на которых пытаются играть лжецы.

Во-первых, масштабы. Манипуляторы кричат, что штрафбаты выиграли войну. Возможно ли это? За время Великой Отечественной в вооруженных силах было создано от пятисот до тысячи с небольшим штрафных частей (рот и батальонов). Разница в цифрах у отдельных исследователей может быть связана с тем, что одно и то же штрафное подразделение по несколько раз меняло свое наименование.

В штрафроты и штрафбаты было направлено в общей сложности 427 910 человек. Много это или мало? Смотря, с чем сравнивать. Всего через вооруженные силы СССР за тот же период прошло порядка 34,5 млн советских граждан. Получается, в штрафных частях побывали лишь чуть более 1% из них. Поэтому утверждать, что на них может лежать вся заслуга за Победу – конечно, абсурдно.

Во-вторых, поводом для мифотворчества является сам характер службы. В кинофильмах штрафбаты пытаются изобразить чем-то средним между колонией и концлагерем, без дисциплины и администрацией из «местных». На самом деле, ничего такого, конечно, не было. Командиров в штрафные части набирали на постоянной основе из наиболее надежных и морально выдержанных кадров. В виде исключения могли назначить и кого-то из бывших штрафников – но только после того, как он искупит свою вину и вернет себе все права. И да, судя по воспоминаниям ветеранов, дисциплина в штрафных частях была достаточно серьезная.

В-третьих, поговорим о целях и мотивации. По мнению либеральной публики, штрафников гнали в бой с ломами и палками на пулеметы, по ходу дела обезвреживая минные поля. А за ними бежали заградотряды и стреляли им в спину.

Это, конечно, чистой воды бред. Штрафников, действительно, ставили на сложные участки фронта и потери у них были ощутимо выше средних, но не более того. А вооружали штрафников стандартно (легким стрелковым, а иногда – усиливали артиллерией и танками).

Что же касается заградотрядов за спиной у «штрафников», то вот что говорит о них ветеран Великой Отечественной войны, бывший командир роты офицерского штрафного батальона генерал-майор Александр Пыльцын, умерший всего два года назад:

«Никогда даже близкого соприкосновения нашего штрафбата с заградительными отрядами не было, хотя они создавались одним приказом... Никаких заградотрядов, о чём многие хулители нашей военной истории говорят, пишут и стряпают фильмы, за нами не было. За послеперестроечные годы появилось много публикаций, особенно в средствах массовой информации, авторы которых утверждают, что штрафники шли в бой под страхом пулемётов заградительных отрядов. Словом, что-то вроде отчаяния обречённых. Да, была отчаянная храбрость. Ведь даже лёгкое ранение штрафника расценивалось как искупление им вины с правом перевода в обычную действующую воинскую часть на соответствующую его воинскому званию должность. Но чего не было — так это чувства обречённости, как и страха перед стоящими якобы за спиной штрафников заградотрядами».

Собственно, самое время перейти ко второй части нашего разговора.

Подразделения, ловившие дезертиров и подавлявшие панику на поле боя, известны нам со времен античности. Сложнее, наверное, назвать страну, в которой их не было, чем перечислить все, в которых они существовали. И СССР времен Великой Отечественной исключением не стал.

Однако в россказнях фальсификаторов «смешались в кучу кони, люди». Любимый субъект для обсуждения наших либералов - это, конечно, «кровавая гебня». Однако по иронии судьбы, назначение заградотрядов НКВД и военной контрразведки никак к этому мифу подвязать вообще нельзя.

Так, заградотряды, созданные директивой Третьего управления наркомата обороны от 27 июня 1941-го, должны были отлавливать дезертиров и подозрительных лиц на дорогах, железнодорожных узлах и в лесах. А заградотряды НКВД в свою очередь с начала войны активно охотились на вражеских диверсантов и боролись с немецкими десантами.

Что же касается «классических» заградотрядов, созданных, согласно 227-ому приказу, то они формировались не из «кровавых нкведешников», а из наиболее хорошо подготовленных красноармейцев. Располагались они поблизости от наименее стойких дивизий, в бой никого не гнали, а вмешивались только в том случае, если возникала паника и начиналось бегство.

Всего в 1942 году было сформировано 193 заградотряда (с максимальной численностью до 200 человек). Итого, в них служили менее 40 тыс. красноармейцев. Общая же численность РККА в это время достигла около 11 млн. Таким образом, на долю заградотрядов приходилось лишь около 0,3% от состава Красной армии.

Если мне кто-то из либеральной аудитории объяснит, как 0,3% армии могли силой гнать в бой остальные 99,7% - буду благодарен... Зато случаев, когда заградотряды буквально своей грудью закрывали прорывы в обороне, было предостаточно. Так, заградяотряд 62-ой армии почти полностью погиб в боях за Сталинград.

Как мы видим, на самом деле кроме названий ничего общего у либерального мифа о заградотрядах и штрафбатах с реальностью нет.

Великую Победу пытаются опорочить не просто так. Цель манипуяторов – заставить нас поверить в сказки о том, что наши предки были сами виноваты в войне, а мир спасли «хорошие американские парни». Если большая часть нашего народа проникнется данным абсурдом – это станет для нас началом конца.

Поэтому, лишний раз рассказав о Великой Отечественной войне своим родным и близким, коллегам, друзьям или интернет-собеседникам, мы делаем свой вклад в сохранение исторической правды и отдаем дань памяти людям, благодаря которым мы сегодня вообще существуем...

