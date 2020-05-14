Минобороны отправит военные дроны на борьбу с лесными пожарами в Сибири

17:57

Министерство обороны России отправит в Сибирь группировку военных беспилотников-спасателей, которые должны будут бороться с лесными пожарами в Сибири.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Ожидается, что группировка будет состоять из нескольких десятков аппаратов, в числе которых будут дроны «Орлан-10» и «Элерон» (входят в состав Сухопутных войск), а также дроны «Форпост» (стоят на вооружении Воздушно-космических сил).

500-килограммовые беспилотники «Форпост» могут находиться в воздухе до 18 часов и работать на расстоянии до 250 километров от пункта управления. Для их базирования необходимы аэродромы. Радиус работы дрона «Орлан-10» составляет 120 километров от пункта управления. В воздухе он может находиться до 14 часов.

Дроны оснащаются тепловизорами и камерами высокого разрешения. Они способны вести наблюдение в реальном времени, а инфракрасные камеры позволяют выявить возгорания даже ночью.