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Минобороны отправит военные дроны на борьбу с лесными пожарами в Сибири

17:57 14.05.2020
«Форпост»
БПЛА «Форпост». Фото Letagur с сайта wikimedia.org
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Министерство обороны России отправит в Сибирь группировку военных беспилотников-спасателей, которые должны будут бороться с лесными пожарами в Сибири.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Ожидается, что группировка будет состоять из нескольких десятков аппаратов, в числе которых будут дроны «Орлан-10» и «Элерон» (входят в состав Сухопутных войск), а также дроны «Форпост» (стоят на вооружении Воздушно-космических сил).

500-килограммовые беспилотники «Форпост» могут находиться в воздухе до 18 часов и работать на расстоянии до 250 километров от пункта управления. Для их базирования необходимы аэродромы. Радиус работы дрона «Орлан-10» составляет 120 километров от пункта управления. В воздухе он может находиться до 14 часов.

Дроны оснащаются тепловизорами и камерами высокого разрешения. Они способны вести наблюдение в реальном времени, а инфракрасные камеры позволяют выявить возгорания даже ночью.

Темы: Сибирь, Военные технологии, Технологии и решения, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 06:02
Гость: Наши

Панцыри хлам ничего не сбивающий, наши Сз300 сбивают ворон,но не израильскую технику,Таиланд сообщил,что С 400 не берет 35го американца.Наши дроны развалятся в воздухе,вывод на поверхности.И ,вот идиоты (не дроны),снабжают дроны тепловизорами вместо средств тушения пожара для обнаружения очагов возгорания даже ночью в то время,когда полыхает вся тайга,что видно днем и ночью на любом снимке с любого спутника.Однако патрон не допустил на пост министра армии человека умнее себя.
14.05.2020, 21:29
Гость: сррморл

А за губернатором кто присмотрит? В Омской области был такой губернатор кызыл Полежаев. как то просыпаюсь и еду на лекции а автобусов нет. Оказывается мэр Рощупкин, толковый мужик вычистивший город и опиравшийся на бизнес а губернатор старая номенклатура взял и зарегистрировался кандидатом в губернаторы. губернатор Полежаев тут же перерегистрировал Нефтезавод -одно из главных предприятий города, после обвала производства в 1990-е, в другую местность и устроил нефтянной кризис. итог: Рощупкина в Лесную палату на повышение, а по сути в почетную ссылку, .опа Полежаев дальше губернатор. Снят был только после 2010г.
14.05.2020, 21:27
Гость: соапл

Наконец то!!! В Омске сидел такой Полежаев, и он съел мэра Рощупкина пожелавшего баллотироваться в губернаторы, перерегистрировав нефтезавод и устроив нефтянной кризис-автобусы перестали ходить и слетел только в 2012 примерно году. О номенклатуре вообще еще при СССР ходили слухи и если их в узду то это прекрасно!!! И нравиться, что оценка губернатора в т.ч. по росту производства и социалке, правда приписки еще никто не отменял..
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