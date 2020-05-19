ВМС США опубликовали отчеты о встречах с НЛО

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В ВМС США не описывают увиденные объекты как инопланетные, а эксперты полагают, что для большинства таких инцидентов можно найти логичные объяснения



F/A-18E Super Hornet. Фото MCSA Ignacio D. Perez с сайта defenseimagery.mil

Центр безопасности ВМС США опубликовал отчеты о встречах военных с «неопознанными летающими объектами» (или воздушными явлениями).

В отчетах указано, что 7 инцидентов произошли в период с 2013 по 2014 год в воздушном пространстве у побережья Вирджинии и Северной Каролины (известна как зона предупреждения W-72) Еще один один инцидент произошел в прошлом году у побережья Мэриленда (зона предупреждения W-386).

По словам офицера, обрабатывающего запрос на предоставление отчетов журналистам издания The Drive, это единственные восемь отчетов из Системы авиационной безопасности, где упоминается о столкновениях военно-морской авиации с НЛО, аэростатами и другими подобными объектами.

Также отмечается, что 3 такие «встречи» произошли в воздушном пространстве исключительного использования (никакие другие воздушные аппараты не имеют права летать в этом регионе).

Согласно данным из одного отчета, зимой 2013 года летчик американского истребителя F/A-18E Super Hornet обнаружил (при помощи радара) в зоне предупреждения W-72 объект, находящийся на высоте 3600 метров и двигающийся со скоростью 0,1 Маха. Пилот следил за объектом около часа и заявил, что «самолет имел размах крыльев примерно в 5 футов, был окрашен в белый цвет без других отличительных признаков».

Еще в одном отчете сообщается, что 26 марта 2014 года пилот F/A-18E/F Super Hornet заметил на расстоянии 304 метров «неизвестный самолет небольшого размера, примерно с чемодан, серебристого цвета». Пилот не смог опознать объект, а затем потерял его из виду. По словам других пилотов, некоторые из «летающих объектов» представляют собой «беспилотные воздушные системы».

В феврале 2019 года произошел еще один задокументированный случай. Экипаж самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler сообщил, что на высоте 8000 метров находится «красный метеозонд», однако в данном регионе активность какого-либо из подобных устройств не была зарегистрирована и не подтверждалась властями. Чем же на самом деле являлся данный аппарат - военные так и не узнали.



Карта срединно-атлантического побережья США, показывающая зону предупреждения W-72 (в ней произошли инциденты в семи из восьми сообщений). Также видна зона предупреждения W-386. Фото с сайта thedrive.com

При этом стоит отметить, что в ВМС США не описывают увиденные объекты как инопланетные, а эксперты полагают, что для большинства таких инцидентов можно найти логичные объяснения. Астрофизики также считают, что даже отсутствие подобных «земных» объяснений не делает правдоподобными доводы о том, что это были представители внеземных цивилизаций.