Ученый разработал концепцию сверхчувствительного бионического глаза

12:55

Ученый Чжиен Фан разработал концепцию бионического глаза, который состоит из трехмерной искусственной сетчатки и высокоплотной матрицы светочувствительных нанопроводов. Также устройство покрыто изогнутой оболочкой оксида алюминия с датчиками из перовскита.

По словам Фана, чувствительность его разработки сможет превзойти чувствительность настоящего человеческого глаза.

В частности, один квадратный сантиметр искусственной сетчатки содержит порядка 460 миллионов наноразмерных сенсоров (в человеческом глазу около 10 млн клеток в сетчатке), что позволит заметно увеличить точность. Также бионический глаз сможет гораздо быстрее реагировать на смену освещения и лучше приспосабливаться к изменяющимся условиям.

Как пишет «Популярная механика», имитирующие зрительную кору головного мозга провода, передают собранную датчиками информацию в компьютер, который обрабатывает данные. Эти датчики настолько чувствительны, что превосходят оптический диапазон длин волн настоящего глаза, позволяя реагировать на 800 нанометровые длины волн - порог между визуальным светом и инфракрасным излучением (человек сможет увидеть вещи в темноте).