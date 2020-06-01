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Microsoft начала заменять редакторов новостей на искусственный интеллект

12:17 1.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Корпорация Microsoft уволила из сервисов Microsoft News и MSN десятки сотрудников (не менее 77 человек), работу которых теперь будет выполнять компьютерный алгоритм.

При этом представители компании отметили, что данное решение никак не связано с пандемией Covid-19 и является «обычным пересмотром бизнеса», пишет Naked-Science.

Один из уволенных сотрудников, который сам не создавал контент, а занимался контролем отобранной роботами информацией для раздела новостей, рассказал The Guardian, что «проводил все свое время, читая о том, как автоматизация и искусственный интеллект возьмут на себя всю нашу работу, и вот оно - искусственный интеллект отобрал работу у меня».

Работник также отметил, что редакторы просматривают отобранный контент и придерживаются довольно жестких правил. Также они редактируют заголовки новостей (для наибольшего соответствия тексту новости) и отсекают неприемлемые и «недостоверные истории». Насколько хорошо с подобным сможет справиться компьютерный алгоритм, пока не известно.

Темы: Информационные технологии (IT), Новости IT компаний, Microsoft
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 17:16
Гость: Правильно!

Искусственные мозги тоже могут быть бандеровскими.
01.06.2020, 17:05
Гость: До сих пор определения, что такое ИИ, не было

Что ли появилось?
Просьба огласить.
Спасибо
01.06.2020, 13:56
Гость: Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!..

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