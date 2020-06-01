Microsoft начала заменять редакторов новостей на искусственный интеллект

12:17

Корпорация Microsoft уволила из сервисов Microsoft News и MSN десятки сотрудников (не менее 77 человек), работу которых теперь будет выполнять компьютерный алгоритм.

При этом представители компании отметили, что данное решение никак не связано с пандемией Covid-19 и является «обычным пересмотром бизнеса», пишет Naked-Science.

Один из уволенных сотрудников, который сам не создавал контент, а занимался контролем отобранной роботами информацией для раздела новостей, рассказал The Guardian, что «проводил все свое время, читая о том, как автоматизация и искусственный интеллект возьмут на себя всю нашу работу, и вот оно - искусственный интеллект отобрал работу у меня».

Работник также отметил, что редакторы просматривают отобранный контент и придерживаются довольно жестких правил. Также они редактируют заголовки новостей (для наибольшего соответствия тексту новости) и отсекают неприемлемые и «недостоверные истории». Насколько хорошо с подобным сможет справиться компьютерный алгоритм, пока не известно.