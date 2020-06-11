Сколько стоит разместить сайт на хостинге

21:08

Стоимость размещения сайта зависит от его размера и функциональности

Если это небольшая личная страница, на которой не будет много посетителей, то можно не платить вообще ничего или обойтись самым дешёвым хостингом за 70-100 рублей в месяц. Если речь идёт о проекте с большой посещаемостью, то может понадобиться виртуальный или даже физический сервер стоимостью до нескольких десятков тысяч рублей.

Хостинг для сайтов с посещаемостью менее 3000 человек в сутки

Тип хостинга: shared

Здесь есть некоторая возможность выбора. Для сайтов с небольшой посещаемостью можно пробовать как платный, так и бесплатный виртуальный хостинг. Бесплатный подойдет для обучения и создания небольших личных проектов. Однако тут нужно быть осторожным: неизвестные бесплатные хостеры могут в любой момент закрыться без предупреждения, удалив все данные со своих серверов.

Оптимальное решение — бесплатный хостинг от известного хостера, который предоставляет также платные услуги. Для таких компаний бесплатное размещение сайтов — часть маркетинговой политики для привлечения новых клиентов. Обычно они предлагают простой переход на платный тариф. Это очень удобно — когда возможностей бесплатного хостинга перестанет хватать, можно просто купить более мощный пакет услуг.

Платный виртуальный хостинг стоит от 70 рублей в месяц. Найти более дешёвые хостинги для сайтов трудно. За эти деньги вы получаете место на сервере и техническую поддержку от хостера. Количество сайтов, которые можно разместить, обычно не ограничено.

В рамках виртуального хостинга можно разрастись до проекта с тысячной суточной аудиторией. Но для стабильной работы такого сайта понадобится мощный виртуальный хостинг. Он стоит уже не 70 и даже не 170, а больше 500 рублей в месяц.

Хостинг для сайтов с посещаемостью менее 10 000 человек в сутки

Тип хостинга: VPS/VDS

Проекты с большим количеством контента и посещаемостью более 3000 человек в сутки требуют больше финансовых вложений. Минимальная стоимость нормального VPS (виртуального выделенного хостинга) — от 200 рублей в месяц; верхняя планка уходит за 1000 рублей в месяц.

Стоимость тарифов также зависит от того, какие услуги предоставляет хостер. Многие компании показывают две цены. Первая цена — за не управляемый VPS. Вы покупаете ресурсы и дальше решаете все вопросы сами: устанавливаете ПО, настраиваете конфигурацию, администрируете сервер. Вторая цена — за управляемый VPS. Почти всю техническую работу на себя берут сотрудники хостера, вы же работаете так же, как на виртуальном хостинге — беспокоитесь только о своём сайте. Понятно, что не управляемый хостинг стоит дешевле, чем управляемый.

Хостинг для сайтов с посещаемость более 10 000 человек в сутки

Тип хостинга: выделенный сервер

Для крупных проектов требуется выделенный сервер. Стоимость аренды оборудования начинается с 3000 рублей. Важно понимать, что это минимальная конфигурация. Её отличие от виртуального хостинга только в том, что вы получаете в своё распоряжение физический сервер, который можете настраивать как угодно.

Ресурсы для работы крупного проекта с высокой посещаемостью стоят дорого. 10 000, 20 000 и даже 30 000 рублей — стандартная цена для выделенного сервера.

Из чего формируется цена хостинга?

На стоимость хостинга влияет не только его тип (виртуальный, VPS, выделенный), но и другие факторы.

Надёжность дата-центра. Создание условий для бесперебойной работы серверной инфраструктуры — недешёвое удовольствие, оплачиваемое за счёт пользователей.

Создание условий для бесперебойной работы серверной инфраструктуры — недешёвое удовольствие, оплачиваемое за счёт пользователей. Используемое оборудование. Инфраструктуру нужно не только поддерживать, но и постоянно обновлять.

Инфраструктуру нужно не только поддерживать, но и постоянно обновлять. Качество и скорость ответов техподдержки. Пользователям помогают специалисты, которым надо платить зарплату. У многих хостеров круглосуточная поддержка — это увеличивает затраты на персонал.

На стоимость влияет также бренд. Некоторые хостеры берут чуть больше других просто потому, что заслужили репутацию надёжных площадок.

Как сэкономить на хостинге?

Хостеры конкурируют друг с другом за клиентов и постоянно придумывают различные акции. Задача пользователя — выбрать наиболее выгодное предложение. Ниже — наиболее распространённые акции хостеров.

Скидки при покупке тарифа на длительный срок. Например, при оплате на год стоимость тарифного плана может быть ниже, чем при помесячной оплате. У этого есть обратная сторона: в описании тарифов часто указывают самую низкую цену. Ещё один подводный камень — увеличение стоимости при продлении тарифа. Прибавка может быть до 50 %, поэтому внимательно читайте условия приобретения и пролонгации тарифного плана.

Например, при оплате на год стоимость тарифного плана может быть ниже, чем при помесячной оплате. У этого есть обратная сторона: в описании тарифов часто указывают самую низкую цену. Ещё один подводный камень — увеличение стоимости при продлении тарифа. Прибавка может быть до 50 %, поэтому внимательно читайте условия приобретения и пролонгации тарифного плана. Различные разовые акции по снижению цен. Здесь тоже важно посмотреть условия продления, чтобы потом не нарваться на завышенную стоимость тарифов.

Здесь тоже важно посмотреть условия продления, чтобы потом не нарваться на завышенную стоимость тарифов. Промокоды — неплохой способ для получения индивидуальной скидки. Часто промокоды распространяются через партнёров хостеров.

Экономия на хостинге подразумевает, что вы берётё подходящий тарифный план, используя доступные возможности для снижения его стоимости. Ни в коем случае нельзя экономить на ресурсах и качестве предоставления услуг — это может негативно сказаться на производительности сайта.