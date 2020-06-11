Сколько стоит разместить сайт на хостинге
Если это небольшая личная страница, на которой не будет много посетителей, то можно не платить вообще ничего или обойтись самым дешёвым хостингом за 70-100 рублей в месяц. Если речь идёт о проекте с большой посещаемостью, то может понадобиться виртуальный или даже физический сервер стоимостью до нескольких десятков тысяч рублей.
Хостинг для сайтов с посещаемостью менее 3000 человек в сутки
Тип хостинга: shared
Здесь есть некоторая возможность выбора. Для сайтов с небольшой посещаемостью можно пробовать как платный, так и бесплатный виртуальный хостинг. Бесплатный подойдет для обучения и создания небольших личных проектов. Однако тут нужно быть осторожным: неизвестные бесплатные хостеры могут в любой момент закрыться без предупреждения, удалив все данные со своих серверов.
Оптимальное решение — бесплатный хостинг от известного хостера, который предоставляет также платные услуги. Для таких компаний бесплатное размещение сайтов — часть маркетинговой политики для привлечения новых клиентов. Обычно они предлагают простой переход на платный тариф. Это очень удобно — когда возможностей бесплатного хостинга перестанет хватать, можно просто купить более мощный пакет услуг.
Платный виртуальный хостинг стоит от 70 рублей в месяц. Найти более дешёвые хостинги для сайтов трудно. За эти деньги вы получаете место на сервере и техническую поддержку от хостера. Количество сайтов, которые можно разместить, обычно не ограничено.
В рамках виртуального хостинга можно разрастись до проекта с тысячной суточной аудиторией. Но для стабильной работы такого сайта понадобится мощный виртуальный хостинг. Он стоит уже не 70 и даже не 170, а больше 500 рублей в месяц.
Хостинг для сайтов с посещаемостью менее 10 000 человек в сутки
Тип хостинга: VPS/VDS
Проекты с большим количеством контента и посещаемостью более 3000 человек в сутки требуют больше финансовых вложений. Минимальная стоимость нормального VPS (виртуального выделенного хостинга) — от 200 рублей в месяц; верхняя планка уходит за 1000 рублей в месяц.
Стоимость тарифов также зависит от того, какие услуги предоставляет хостер. Многие компании показывают две цены. Первая цена — за не управляемый VPS. Вы покупаете ресурсы и дальше решаете все вопросы сами: устанавливаете ПО, настраиваете конфигурацию, администрируете сервер. Вторая цена — за управляемый VPS. Почти всю техническую работу на себя берут сотрудники хостера, вы же работаете так же, как на виртуальном хостинге — беспокоитесь только о своём сайте. Понятно, что не управляемый хостинг стоит дешевле, чем управляемый.
Хостинг для сайтов с посещаемость более 10 000 человек в сутки
Тип хостинга: выделенный сервер
Для крупных проектов требуется выделенный сервер. Стоимость аренды оборудования начинается с 3000 рублей. Важно понимать, что это минимальная конфигурация. Её отличие от виртуального хостинга только в том, что вы получаете в своё распоряжение физический сервер, который можете настраивать как угодно.
Ресурсы для работы крупного проекта с высокой посещаемостью стоят дорого. 10 000, 20 000 и даже 30 000 рублей — стандартная цена для выделенного сервера.
Из чего формируется цена хостинга?
На стоимость хостинга влияет не только его тип (виртуальный, VPS, выделенный), но и другие факторы.
- Надёжность дата-центра. Создание условий для бесперебойной работы серверной инфраструктуры — недешёвое удовольствие, оплачиваемое за счёт пользователей.
- Используемое оборудование. Инфраструктуру нужно не только поддерживать, но и постоянно обновлять.
- Качество и скорость ответов техподдержки. Пользователям помогают специалисты, которым надо платить зарплату. У многих хостеров круглосуточная поддержка — это увеличивает затраты на персонал.
На стоимость влияет также бренд. Некоторые хостеры берут чуть больше других просто потому, что заслужили репутацию надёжных площадок.
Как сэкономить на хостинге?
Хостеры конкурируют друг с другом за клиентов и постоянно придумывают различные акции. Задача пользователя — выбрать наиболее выгодное предложение. Ниже — наиболее распространённые акции хостеров.
- Скидки при покупке тарифа на длительный срок. Например, при оплате на год стоимость тарифного плана может быть ниже, чем при помесячной оплате. У этого есть обратная сторона: в описании тарифов часто указывают самую низкую цену. Ещё один подводный камень — увеличение стоимости при продлении тарифа. Прибавка может быть до 50 %, поэтому внимательно читайте условия приобретения и пролонгации тарифного плана.
- Различные разовые акции по снижению цен. Здесь тоже важно посмотреть условия продления, чтобы потом не нарваться на завышенную стоимость тарифов.
- Промокоды — неплохой способ для получения индивидуальной скидки. Часто промокоды распространяются через партнёров хостеров.
Экономия на хостинге подразумевает, что вы берётё подходящий тарифный план, используя доступные возможности для снижения его стоимости. Ни в коем случае нельзя экономить на ресурсах и качестве предоставления услуг — это может негативно сказаться на производительности сайта.