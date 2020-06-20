Локальные очистительные системы: виды и недостатки

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Система очистки сточных вод и методы проведения работ заимствованы в изначальном варианте людьми у природы

Однако даже при таком раскладе требуются определенные знания и инженерно-технические сооружения. Только в таком случае система будет работать исправно и демонстрировать высокие показатели.

Именно для этих стали задействоваться локальные очистительные сооружения. Они применяются везде, где отсутствует центральная канализация.Так, например, это могут быть индивидуальные дачные участки, коттеджи и даже целые населенные пункты. Но какие виды конструкций используются?

Виды очистительных систем

Очистительные сооружения главным образом разделяются на два вида:

Конструкция с септиком.

Септик - это накопительная емкость. Она может состоять как из одного резервуара, так и из нескольких. При этом чем больше общий объем емкостей, тем лучше и глубже будет проводиться очистка. Если брать самую простую систему, то она будет производить очищение только от механических примесей. Все остальное уже удалятся в почве.

Если говорить о недостатках, то отмечается такой момент: вне зависимости от количества резервуаров система с септикам не очищает канализационные воды полностью. То есть в почву в любом случае попадает в той или иной степени загрязненный сток. Если она глинистая, то придется либо приобретать дополнительные фильтры, либо снимать слой глины до песка. К тому же такую конструкцию не удастся установить на любом месте (есть определенные правила, которые устанавливают предположительное размещение системы очистки с септиком).

Системы с глубокой биологической очисткой.

Такие системы позволяют добиваться глубокой очистки сточных вод (плоть до 99%). Другими словами, в данном случае доочистка в почве уже не требуется. Воду после прохождения очистки можно сразу использовать для грунта, а все фракции, которые прошли откачу, пойдут в удобрение.

Если говорить об отрицательных моментов, то выделить можно два из них: такие системы зависят от источника энергии и стоят достаточно дорого, особенно если сравнивать с предыдущим вариантом. К тому же стоит учитывать, что придется регулярно очищать резервуар (2, а то и 3 раза в месяц).

Организация локальной очистительной системы - это целый комплекс мер, в которых должна соблюдаться строгая последовательность действий. Чтобы не пришлось ломать голову с решением всех проблем и нюансов, лучше всего обратиться за помощью к специалистам.