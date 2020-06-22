ЦЕРН построит 100-километровый коллайдер за 23 млрд долларов

19:26

Ученые не исключают, что для реализации проекта может быть создана новая мировая научная организация

В Европе будет построен огромный коллайдер (Будущий кольцевой коллайдер - Future Circular Collider, FCC), протяженность которого составит 100 километров. Соответствующие планы уже одобрены Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). Стоимость проекта составит 23 млрд долларов.

Напомним, существующий Большой адронный коллайдер имеет диаметр 27 километров. Он способен работать с энергиями до 16 ТэВ (тераэлектронвольт), а FCC будет применяться для сталкивания заряженных частиц с энергией свыше 100 ТэВ.

По словам ученых, это позволит создавать гораздо больше бозонов Хиггса, изучение которых, считают специалисты, поможет разобраться в природе темной материи и получить ответы на другие загадки Стандартной модели физики.

«Такая машина сможет создавать огромное количество бозонов Хиггса в чистой среде, что позволит добиться значительного прогресса в картировании разнообразных взаимодействий бозона Хиггса с другими частицами, а также проводить измерения с чрезвычайно высокой точностью», - цитирует 3Dnews пресс-релиз CERN.

При это отмечается, что CERN наметила начало строительства на 2038 год, но одной из основных проблем станет финансирование - проект настолько дорогой, что для его реализации искать деньги придется за пределами Евросоюза. Ученые не исключают, что для этого даже может быть создана новая мировая научная организация, в которую войдут европейские страны, а также Япония, Китай и США.