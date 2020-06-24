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Украина и Италия отказались от участия в российском космическом проекте

09:00 24.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя проекта, главного научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.

Изначально планировалось, что итальянские ученые сделают для обсерватории часть прибора, измеряющего угол прилета гамма-частицы. Частично они свою работу выполнили. Однако позже российские ученые решили пойти по другому пути и решили, что прибор будут доделывать целиком в России и результат будет не хуже, чем у итальянцев.

Украинским же ученым местные власти "настоятельно рекомендовало" не принимать участие в российских проектах. Украина должна была изготовить детекторы - прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, и ее можно измерить. Также они должны были сделать аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку.

В итоге эта часть работы также легла на плечи российских ученых. Так, прибор разрабатывает Институт космических исследований РАН. 

При этом, в проекте "Гамма-400" принимает участие Белоруссия, которая должна произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.

Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков. Ее запуск запланирован на 2030 год. 

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 15:03
Гость: Дворник с зарплатой 9300 рублей

Весь мир уже дано так живет. Способные и талантливые едут туда, где больше платят и предоставляют лучшие условия для работы и жизни. И никто их не упрекает "продали родину за длинный доллар!" Ну а кто умом не богат, те конечно сидят дома безвылазно и радуются закрытым границам. В СССР никого не выпускали за рубеж, зато все дружно жили на 120 рэ. Как раз, чтоб не сдохнуть с голоду.
24.06.2020, 14:52
Гость: глупцу

Так потому они и называются "демократическими",что люди там вольны ездить куда захотят.Захотел зарабатывать 1000-1500 евро в соседней стране вместо подачки в 200 евро(15000 рублей) в своей родной - спокойно едешь и зарабатываешь!А не сидишь,как волк в клетке,на хлебе и воде у себя на родине.Зато патриот!
24.06.2020, 14:06
Гость: Еще

Не факт что хорошо. Вот когда сделают не на словах а на деле , тады посмотрим.
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