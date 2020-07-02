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Эксперимент «доступный интернет» продлят до конца декабря

08:26 2.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минкомсвязи РФ решило продлить проект "доступный интернет" до конца 2020 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

По словам Шадаева, экспериментальный преиод показал, что проект востребован россиянами, но вместе с тем не дает "гигантских объемов потребляемого трафика". Он отметил, что для многих граждан "доступный интернет" - это способ получить гарантированный доступ к определенным сайтам, когда они не могут или не имеют времени или возможности оплатить полноценный доступ.

Вместе с тем, опасения сотовых операторов, связанные с тем, что абоненты массово будут выбирать именно социальный доступ, не оправдались. 

Проект "доступный интернет" предложил запустить президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его замыслу, на территории России можно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

За два экспериментальных месяца данной услугой воспользовались 500 тысяч человек. 

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.07.2020, 09:36
Гость: кадет

доступный, не доступный. Какая несусветная глупость? И все это преподносится космополитами во власти как "достижение". Терминология из прошлого. Непонятно только одно, как бывшему социологу и человеку близкому к структурам Ходорковского доверили продвигать в стране цифровую стратегию. Опять этническая солидарность, конспирология?
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