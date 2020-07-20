«Кроношпан» предложил экологичное производственное решение для «Зелёного проекта»

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Комплексный подход к экологизации производства — важная часть политики ООО «Кроношпан». Предприятие «Кроношпан» проводит политику экологизации производства на регулярной основе

Экология — значимая часть стратегии устойчивого развития не только в глобальном, но и в локальном масштабе. Значимые инициативы реализуются на международном и государственном уровне, важно и ответственное отношение представителей бизнеса к вопросам экологичного производства.

Освещение таких инициатив и проведение специализированных мероприятий помогают информировать представителей бизнес-среды об успешных кейсах коллег, становятся площадками для обмена опытом.

Премия «Зелёный проект» объединяет лучшие экологичные производственные решения в области лесопользования в России. Участники, представившие проекты, в 3 номинациях, делятся наиболее эффективными технологиями в области ответственного лесопользования.

ООО «Кроношпан» представила проект «Рециклинг вторичных древесных материалов». Он запущен в 2018 году на двух производственных предприятиях: ООО «Кроношпан Электрогорск» и ООО «Кроношпан Егорьевск». В течение 2 лет с момента запуска проекта переработали 31888м? древесных отходов и выпустили 1000м? плитных материалов.

Рециклинг древесных материалов позволяет сократить углеродный след компании, поскольку уменьшается количество сжигаемых отходов. Также такой проект позволяет снизить количество потребляемых компанией древесных ресурсов, сократить площадь лесосеки. Ещё одно преимущество проекта — экологизация мышления, привлечение контрагентов и населения в местах присутствия предприятия к раздельному сбору отходов.

В планах «Кроношпана» внедрение рециклинга на всех предприятиях Холдинга, которые будут запускать производство в России.

Комплексный подход к экологизации производства — важная часть политики ООО «Кроношпан». Предприятие «Кроношпан» проводит политику экологизации производства: на регулярной основе проводится экологический мониторинг, на предприятиях установлены системы очистки воды и воздуха, используются лучшие из доступных технологий по сокращению негативного влияния на окружающую среду. Компания «Кроношпан» также оказывает положительное влияние на локальные сообщества в регионах присутствия. Руководство и сотрудники проводят эколого-просветительские мероприятия, приуроченные ко «Дню птиц»: приглашают на лекции орнитологов, мастерят со школьниками скворечники. Традицией стала и высадка молодого леса в рамках концепции ответственного лесопользования.