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Билл Гейтс рассказал о катастрофе, которая превзойдет пандемию коронавируса

12:01 7.08.2020
Билл Гейтс и Мелинда Гейтс
Билл Гейтс и Мелинда Гейтс. Фото с сайта wikimedia.org

Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, заявил, что последствия экологического кризиса во многом превзойдут вред от пандемии коронавируса.

По его мнению, в последующие десятилетия мир столкнется с такими изменениями климата, которые станут причиной гибели гораздо большего числа людей, чем погибло от COVID-19. Об этом Гейтс написал в своем блоге.

Повышение температуры в течение 40 лет примерно сравнится со смертностью от коронавируса - около 14 смертей на 100 тысяч человек (к 2060 году), но к 2100 году последствия станут уже в пять раз смертоноснее.

При этом Билл Гейтс заявил, что пандемия положительно сказалась на количестве выбросов в окружающую среду, которые сократились, но этого, по его словам, недостаточно.

Отметим, что одним из виновников пандемии некоторые люди считают именно Гейтса, так как его благотворительные фонды занимаются созданием лекарств и вакцин, в том числе и от коронавируса.

Темы: Коронавирус, Экология и охрана природных богатств планеты, Microsoft
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 17:01
Гость: Дед

Блин херц для своих выродков поляну зачищает.
07.08.2020, 15:51
Гость: Evidence-Based Medicine.

«И чтец, и жнец, и на дуде игрец».
На мой взгляд, кодер понимает вирусологию и климатологию как баран астрологию.
Вот кто сеет фобию!
"Спаси себя и будет с тебя" (с)
07.08.2020, 13:49
Гость: предсказатель Грыша

гейтс в экономике, ротенберги в футболе и хоккее, греф в образовании.
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Грета в экологии . Hо учтите она пропускала уроки по пятницам. Вот где скрыта экокатастрофф ,a Гейтс ит - шаромыг ,а не предсказатель:
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