Билл Гейтс рассказал о катастрофе, которая превзойдет пандемию коронавируса

12:01

Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, заявил, что последствия экологического кризиса во многом превзойдут вред от пандемии коронавируса.

По его мнению, в последующие десятилетия мир столкнется с такими изменениями климата, которые станут причиной гибели гораздо большего числа людей, чем погибло от COVID-19. Об этом Гейтс написал в своем блоге.

Повышение температуры в течение 40 лет примерно сравнится со смертностью от коронавируса - около 14 смертей на 100 тысяч человек (к 2060 году), но к 2100 году последствия станут уже в пять раз смертоноснее.

При этом Билл Гейтс заявил, что пандемия положительно сказалась на количестве выбросов в окружающую среду, которые сократились, но этого, по его словам, недостаточно.

Отметим, что одним из виновников пандемии некоторые люди считают именно Гейтса, так как его благотворительные фонды занимаются созданием лекарств и вакцин, в том числе и от коронавируса.