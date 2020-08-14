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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

15:54 14.08.2020
Фото: rostec.ru
Фото: rostec.ru

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» разработал новый самозарядный компактный пистолет «Полоз». Как уточнили в компании, пистолет «предназначен для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии». Калибр у оружия 9х19 мм.

Пистолет может стрелять на расстояние до 50 метров и будет работать при температуре от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Для стрельбы из данного оружия применяются патроны размера 9х19 мм, в том числе с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина составляет 15 или 18 патронов. При этом ресурс пистолета — не менее 10 тысяч выстрелов.

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости»,— пояснил гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков.   

Отмечается, что новое оружие будет представлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа.

Темы: Армия и обороноспособность России, Вооружения в России
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 19:47
Гость: stalker

Зачем Росгвардии свой собственный пистолет, отличный от армейского ? В ряде стран полицейское оружие не такое мощное. Его задача остановить преступника, а не убить его. Для этого патрон там не такой мощный как в армейском оружии. Пуля не пробивает тело человека насквозь, а застревает в нем. Это лишает преступника возможности двигаться. Это же оружие имеет мощный патрон, да еще и со стальным сердечником. Пробивная сила его высокая. При таком ранении кровопотеря будет сильной и шансов выжить не будет. С кем они воевать собираются ? Даже у террористов, как правило, бронежилетов нет.
14.08.2020, 19:22
Гость: о как!

А, в кого они собрались целиться?От внешнего врага они защищать Родину не обучаются..Такая могучая потребность в оружии для внутренних разборок?
14.08.2020, 19:16
Гость: Тебе это не поможет

Сколько постиков не пиши, а от судьбы не уйдешь.
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