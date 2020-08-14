В России разработали новый пистолет для Росгвардии

15:54

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» разработал новый самозарядный компактный пистолет «Полоз». Как уточнили в компании, пистолет «предназначен для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии». Калибр у оружия 9х19 мм.

Пистолет может стрелять на расстояние до 50 метров и будет работать при температуре от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Для стрельбы из данного оружия применяются патроны размера 9х19 мм, в том числе с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина составляет 15 или 18 патронов. При этом ресурс пистолета — не менее 10 тысяч выстрелов.

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости»,— пояснил гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

Отмечается, что новое оружие будет представлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа.