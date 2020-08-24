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В России появится система прогнозирования пандемий и других событий

13:05 24.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

В России будет разработана система, которая займется прогнозированием социальных и политических событий, а также вспышек пандемий.

Система будет построена на базе искусственного интеллекта и сможет определять риски возникновения каких-либо событий. Для этого будут использоваться данные из электронных СМИ и других источников, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

«Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать», - заявил Лаптаев.

Он также рассказал и о разработке терагерцевого комплекса, который будет проводить скрытый досмотр людей. По его словам, уже создан макетный образец, который демонстрирует все функциональные возможности. Предполагается, что комплекс будет применяться для дистанционного выявления в потоке людей потенциально опасных вещей, например, опасных веществ или оружия.

Темы: Наука и практика, Наука и технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 15:56
Гость: Малыми шагами к свободе

А вы не поддавайтесь. Начните с массового снимания намордников в транспорте и общественных местах. К каждому мента не приставят.
24.08.2020, 14:00
Гость: Когда подействует слабительное?

- Карты так далеко не видят.
24.08.2020, 13:35
Гость: D.D.

"Битву экстрасенсов" трудоустроят в госсистему?
ах, официально оформят.., - ну, эт прально: борьба с чорными зряплатами - наше фсьо
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