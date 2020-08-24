В России появится система прогнозирования пандемий и других событий

13:05

В России будет разработана система, которая займется прогнозированием социальных и политических событий, а также вспышек пандемий.

Система будет построена на базе искусственного интеллекта и сможет определять риски возникновения каких-либо событий. Для этого будут использоваться данные из электронных СМИ и других источников, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор АО «РТИ» Павел Лаптаев.

«Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать», - заявил Лаптаев.

Он также рассказал и о разработке терагерцевого комплекса, который будет проводить скрытый досмотр людей. По его словам, уже создан макетный образец, который демонстрирует все функциональные возможности. Предполагается, что комплекс будет применяться для дистанционного выявления в потоке людей потенциально опасных вещей, например, опасных веществ или оружия.