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В России резко повысился спрос на «умные» часы с прослушкой

13:24 25.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Специалисты IT-компании «Платформа ОФД» опубликовали результаты исследования, которое выявило резкий рост числа покупок смарт-часов, в том числе детских устройств с опцией прослушивания и контролем местоположения.

В частности, в период с 1 по 12 августа 2020 года продажи таких гаджетов увеличились на 89% по сравнению с началом августа прошлого года, а средний чек составил 4200 рублей (на 16% ниже, чем за аналогичный период 2019 года), сообщает RT.

Самыми популярными стали фитнес-браслеты и «умные» часы на Android (с функциями дистанционного контроля и прослушивания), а также гаджеты на системе IOS.

Высокий спрос на подобные устройства обуславливается желанием родителей максимально обезопасить своих детей. Гаджеты позволяют как оградить ребенка от просмотра не нужного ему контента, так и позволяют следить за местоположением, отслеживать историю перемещений и могут уведомлять о выходе ребенка из разрешённой зоны. Также в большинстве подобных устройств имеется кнопка SOS.

По данным исследования (проанализировано свыше 26 млрд кассовых чеков), наибольший спрос на такие гаджеты отмечается в крупных городах (30% продаж детских «умных» часов пришлись на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область).

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 18:59
Гость: Иван Иваныч

Продумал резон. Часы должны быть с кукушкой.
25.08.2020, 18:32
Гость: Иван Иваныч

Никак не могу придумать резон для покупки подобного девайса. Узнать что звонили, так телефон и сам об этом прекрасно возвещает. Дизайн? Нет там дизайна. Престиж? Так он у всех на руках. Узнать геолокацию, так нужно еще и лупу носить чтобы на экране часов карту рассмотреть. Единственное- это на ногу ребёнку как элемент отслеживания положения.
25.08.2020, 16:48
Гость: ABCD

Васенька, вам проще. Вам под фуражку голоса в кабинетах нашептывают...
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