]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

«Ростех» планирует создать российский аналог Zoom

18:19 26.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Концерн "Автоматика", входящий в госкорпорацию "Ростех", разрабатывает облачную платформу для защищенной видеоконференцсвязи и намерен создать отечественный аналог сервиса Zoom.

"Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom", - рассказал в интервью ТАСС гендиректор концерна Владимир Кабанов.

По словам Кабанова, пандемия показала необходимость организации удаленных переговоров не только для коммерческих компаний, но и для госучреждений. В ближайшие годы российские госучреждения смогут перейти на отечественные системы видеосвязи, отметил он.

"Созданы все предпосылки для роста потребности в таких технологиях, а подтверждающие сертификаты по информационной безопасности и подтверждение статуса отечественной разработки позволяет внедрять продукты и для госнужд. Это перспектива ближайших лет", - сказал глава концерна.

Темы: IT-технологии, Ростехнологии
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации