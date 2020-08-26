«Ростех» планирует создать российский аналог Zoom

18:19

Концерн "Автоматика", входящий в госкорпорацию "Ростех", разрабатывает облачную платформу для защищенной видеоконференцсвязи и намерен создать отечественный аналог сервиса Zoom.

"Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom", - рассказал в интервью ТАСС гендиректор концерна Владимир Кабанов.

По словам Кабанова, пандемия показала необходимость организации удаленных переговоров не только для коммерческих компаний, но и для госучреждений. В ближайшие годы российские госучреждения смогут перейти на отечественные системы видеосвязи, отметил он.

"Созданы все предпосылки для роста потребности в таких технологиях, а подтверждающие сертификаты по информационной безопасности и подтверждение статуса отечественной разработки позволяет внедрять продукты и для госнужд. Это перспектива ближайших лет", - сказал глава концерна.