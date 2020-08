Илон Маск хочет вставить вам в мозг микрочип — и вот зачем

15:06

Несмотря на скудность подробностей, некоторое представление о механике чипа «Невралинк» все же имеется

В научно-фантастическом цикле «Культура» шотландский писатель Иэн Бэнкс (Iain Banks) мечтает о межгалактическом обществе будущего, где интеллект выйдет на новый уровень благодаря интерфейсу «мозг-компьютер», а в черепа будет вшито так называемое «нейронное кружево».

Для Илона Маска, миллиардера, исполнительного директора компаний «Тесла» и «СпейсЭкс» и известного энтузиаста нейронного кружева, предложить собственную версию было вопросом решенным. Для этого в 2016 году он втайне запустил фирму «Невралинк» (Neuralink), — чтобы исследовать потенциал технологий.

Четыре года спустя Маск готов продемонстрировать свои планы по взлому человеческого мозга всему миру. В пятницу предприниматель представил прототип устройства, которое однажды можно будет внедрить нам в головы, сделав из нас киборгов.

Причины Маском движут двоякие. На одном уровне он видит вживленный медицинский чип с интерфейсом мозг-компьютер, который поможет нам разобраться в неврологических заболеваниях и научит их лечить.

На более глубоком уровне предполагается, что чип увеличит мощность человеческого мозга и позволит нам идти в ногу с будущим, сформированным искусственным интеллектом. Ранее Маск утверждал, что мы останемся далеко позади даже в «благоприятном» сценарии. «Если не можешь победить, присоединяйся», — заявил он однажды об искусственном интеллекте.

Но как именно он будет работать, оправдает ли ажиотаж и для чего будет использоваться? Несмотря на скудность подробностей, некоторое представление о механике чипа «Невралинк» все же имеется.

Так, утверждается, что чип размером четыре на четыре миллиметра будет соединяться с мозгом тысячей «нитей» тоньше человеческого волоса через четыре отверстия, просверленных в черепе. «Пришитые» к нитям электроды смогут улавливать электрические сигналы от нейронов, — они указывают на мозговую активность, которая затем преобразуется в движение или поведение.

С медицинской стороны ранние версии имплантата позволили парализованным пациентам управлять смартфонами. Более поздние версии смогут лечить болезнь Паркинсона на основе существующих процедур.

Помимо терапевтических применений, цель Маска — развитие человеческого интеллекта с помощью чипа. Он отводит ему место на лимбической системе, наиболее примитивной части мозга, и коре головного мозга, в качестве этакого третьего слоя, повышающего интеллект.

Некоторые ученые смотрят на открывающиеся перспективы с оптимизмом. Глава отдела наук о мозге Имперского колледжа Лондона профессор Пол Мэтьюз (Paul Matthews), считает, что расшифровка сигналов мозга — проблема скорее инженерная, и Маск намерен ее преодолеть.

«Если у вас очень толстый электрод и вы записываете данные с сотен нервных клеток, то понять, как они общаются между собой, будет непросто, — говорит он. — Но если сосредоточитесь на одном или нескольких, то декодировать станет легче».

Тому, что пытается осуществить Маск, уже есть прецедент. «БрейнГейт» (BrainGate), коллектив исследователей из ведущих университетов США, начал клинические испытания интерфейса мозг-компьютер с аналогичными амбициями.

Имплантируя чип в мозг, как предложил Маск, коллектив «БрейнГейта» намерен с помощью технологии восстановить коммуникации и мобильность у людей с неврологическими расстройствами вроде болезни двигательных нейронов или утративших их в результате травмы.

В одном испытании микроэлектроды чипа и компьютер смогли в реальном времени «декодировать» нейронные сигналы пациентов с параличом руки, благодаря чему те смогли управлять курсором на экране компьютера, «просто думая о движении».

«Сегодня эта технология существует не только как доказательство записи множества нейтронов мозга, а расшифровывает их и дает нам понимание того, как ограниченная часть мозга производит вычисления», — объясняет Мэтьюз.

Еще одна альтернатива набирающей обороты «Невралинк» — калифорнийская фирма «Кернел» (Kernel). Она рассчитывает, что ее неинвазивная технология позволит пользователю просто надевать и снимать шлем, который будет работать как фитнес-браслет для мозга.

Как сообщила компания, ее шлем сможет оценить влияние чрезмерного потребления новостей на мозг и выработать более здоровую «информационную диету». Это станет возможным благодаря уменьшенной, индивидуальной версии сканеров мозга, которые сейчас используются в нейробиологических лабораториях и больницах.

Таким образом данные, полученные в результате сканирования мозга, откроют двери для любых применений, — ведь информацию о мозге можно монетизировать в других областях точно так же, как данные сердечного ритма, артериального давления или уровня сахара.

В свете опыта полевых испытаний «Невралинк» представляется скорее фантастическим проектом престижа, и далеко не все убеждены, что он принесет пользу.

Профессор Дэвид Кёртис (David Curtis) с факультета биологических наук Университетского колледжа Лондона считает, что данными «Невралинк» можно будет воспользоваться для глубокой мозговой симуляции — особенно в лечении таких заболеваний, как обсессивно-компульсивное расстройство.

Но улучшить работу интеллекта на порядок? С этим намного сложнее. Как объясняет Кёртис, для этого технология должна анализировать активность каждого мозгового нейрона по отдельности и отслеживать его связи, а их бесчисленное множество.

Хотя электроды неуклонно к этому приближаются, практическое применение этого метода — задача по-прежнему непосильная. «Складывается впечатление, что суть этой работы — генерировать мысли, которые будут управлять телефонами и машинами, а это из области фантастики», — рассуждает он.

Ранее в этом месяце предприниматель заявил, что в ходе демонстрации будет показана работа нейронов в реальном времени. «Матрица в матрице. Это взорвет вам мозг, ха-ха», — добавил он в «Твиттере».

Некоторые заранее настроены скептически. Статья в научном журнале «Стат» (Stat) утверждает, что бывших сотрудников беспокоит, как агрессивно «Невралинк» работает со столь передовыми технологиями. Так, по словам одного источника, исследователи пытались за одну хирургическую процедуру подключить к мозгу овцы тысячи электродов, но «потерпели неудачу». Компания «Невралинк» некоторые из этих утверждений опровергла.

И это не просто технические препятствия. Грядут еще и юридические ограничения, поэтому перспективы коммерческого применения, судя по всему, откладываются еще на более долгий срок. В 2019 году Маск признал, что предстоит «медленный процесс»: потребуется одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

«Все это будет происходить довольно медленно. Не будет такого, что у „Невралинк" появится уникальное мозговое кружево, и мы начнем захватывать мозги людей. На это уйдет много времени, и все будет происходить у вас на глазах», — сказал он.

Между тем опубликованный в четверг доклад некоммерческого аналитического центра RAND подробно описывает, как данная технология привлекает все больше внимания со стороны вооруженных сил США для использования ее в боевых сценариях — и требует пристального рассмотрения на юридическом и этическом уровне.

Однако несмотря на препятствия, от Маска можно ожидать чего угодно.

Автор: Хасан Чоудхури

Оригинал публикации в The Telegraph: Elon Musk wants to plug a microchip into your brain: here's why