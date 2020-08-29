Илон Маск продемонстрировал свинью с имплантированным в мозг чипом

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Американский изобретатель Илон Маск провел презентацию технологии Neuralink и продемонстрировал возможность устройства считывать информацию мозговой активности.

Предприниматель рассказал, что имплант, вживленный в мозг свиньи, размером не более 8 мм в диаметре. "Это как Fitbit (фитнес-трекер – ред.) у вас в черепе с маленькими проводами", - привел аналогию Маск.

Имплантировать устройство хотят с помощью специального робота, при этом операция по его вживлению будет быстрой. Он просверлит в черепе пациента небольшое отверстие и установит имплантат, подключив его к мозгу через специальные нити. После операции не должно быть каких-либо заметных внешних проявлений вживления чипа, пишет Naked Science.

Обновленную версию нейроинтерфейса продемонстрировали на свинье по кличке Гертруда, которой вживили электроды за несколько месяцев до презентации. Маск рассказал, что животное все это время выглядит "здоровым и счастливым", само же устройство "отлично работает".

Короткие гудки, которые услышали зрители, - это нейронные импульсы, идущие от пятачка свиньи в ее мозг, и каждый раз, когда Гертруда чихала, что-то нюхала или ела, компьютер фиксировал сильные мозговые сигналы, которые транслировались на экран.

Маск выразил надежду, что в перспективе такие устройства смогут способствовать лечению паралича, болезни Альцгеймера и деменции у людей. По его словам, импланты помогут человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом. Ранее он неоднократно указывал на опасность неконтролируемого развития ИИ.

Получить разрешение на вживление имплантов человеку Маск намерен до кона текущего года, пишут "Новые известия". Ранее подобные эксперименты уже проводились – тогда импланты в мозгу позволяли людям силой мысли выполнять простые операции с помощью робота, который был к импланту подключен.

Илон Маск выступил сооснователем компании Neuralink в 2016 году. Он предоставил две трети из $150 млн финансирования для нее.

Фото: © Neuralink