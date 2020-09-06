Китайский многоразовый космический корабль вернулся на Землю

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Многоразовый космический аппарат, запущенный Китаем с космодрома Цзюцюань 4 сентября, успешно вернулся на место запланированной посадки после двухдневного полета, сообщает агентство "Синьхуа".

"Полный успех этого эксперимента знаменует собой важный прорыв в китайских технологических исследованиях космических аппаратов многократного использования, которые обеспечат более удобный и дешевый путь к мирному использованию космоса", говорится в сообщении агентства.

В пятницу, 4 сентября, китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса", напоминает РИА Новости.