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Китайский многоразовый космический корабль вернулся на Землю

13:27 6.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Многоразовый космический аппарат, запущенный Китаем с космодрома Цзюцюань 4 сентября, успешно вернулся на место запланированной посадки после двухдневного полета, сообщает агентство "Синьхуа".

"Полный успех этого эксперимента знаменует собой важный прорыв в китайских технологических исследованиях космических аппаратов многократного использования, которые обеспечат более удобный и дешевый путь к мирному использованию космоса", говорится в сообщении агентства.

В пятницу, 4 сентября, китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса", напоминает РИА Новости.

Темы: Китай, Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире
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Комментарии читателей
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06.09.2020, 18:50
Гость: 2020

Да не воруют но в РФ такое представить просто не возможно, как же они тогда работают и живут на одну зарплату.
06.09.2020, 18:49
Гость: дан

вот уже и Китай осваивает технологию многоразовых космических полетов И только Россия осталась в далеком прошлом используя для полетов древние Союзы
06.09.2020, 18:45
Гость: макар

А ты погоди, дай срок... Таким темпом всё пойдёт, не успеешь рот открыть, а китайцы на твоём пороге и в дверь к тебе ломятся не с третьим, а с вторым, а то и с первым местом. Погоди, пройдёт время, они покажут, кто есть что, а ты будешь жить в избе с земляным полом с блохами. Если вообще будешь. И то, что ты тролль проправительственный, тебя не спасёт.
06.09.2020, 18:44
Гость: 2020

Это только в РФ могут потратиь огромные деньги на огромный космодром с туманными целями в отсуствии ракет для него, но зато спереть на стройке половину выделенных средств и дать возможность олигархам законно навариться. Расположение космодрова Восточный тоже весьма странное очень близко к Китаю, поэтому видимо в будущем он Китаю и отойдет.
06.09.2020, 18:23
Гость: Стоп стоп

есть ещё порох в пороховницах.
Зато у нас есть Путин, ни в одной стране мира, нет такого. Так что мы ещё огого
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