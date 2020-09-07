]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Китайская компания представила безвредный для глаз дисплей

12:07 7.09.2020
Фото: TCL

На выставке IFA 2020 в Берлине компания TCL представила технологию создания дисплеев нового поколения, которую планируется применять при производстве новых планшетов и электронных книг.

По словам разработчиков, панели NXTPAPER будут эффективнее, чем имеющиеся в настоящее время на рынке и позволят сохранить людям зрение.

Отмечается, что NXTPAPER уже имеет 11 патентов на технологии защиты зрения и сертификаты от лаборатории в Рейне, а также швейцарской лаборатории SGS и ассоциации VDE.

Разработчики считают, что сначала NXTPAPER сможет заменить E-Ink экраны, а в будущем данная технология станет альтернативой и жидкокристаллическим дисплеям, пишет Naked-Science.

NXTPAPER имеет более широкую цветовую палитру, более высокую контрастность (на 25%), а также более высокую плотность пикселей и частоту обновления. Новинка способна отображать Full HD видео без мерцания при любой яркости. Также почти отсутствует излучение синего света. По словам разработчиков, новинка является «первым в мире дисплеем, который не вредит глазам».

Также отмечается, что NXTPAPER не потребует больших аккумуляторов, так как такие дисплеи будут на 65 процентов энергоэффективнее.

В настоящее время компания анонсировала два планшета с NXTPAPER, которые должны появиться в продаже в 2021 году. При этом дата начала массового производства пока неизвестна.

Темы: Китай, Высокие технологии в мире, Новинки IT компаний, Новости IT компаний
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации