Китайская компания представила безвредный для глаз дисплей

12:07

На выставке IFA 2020 в Берлине компания TCL представила технологию создания дисплеев нового поколения, которую планируется применять при производстве новых планшетов и электронных книг.

По словам разработчиков, панели NXTPAPER будут эффективнее, чем имеющиеся в настоящее время на рынке и позволят сохранить людям зрение.

Отмечается, что NXTPAPER уже имеет 11 патентов на технологии защиты зрения и сертификаты от лаборатории в Рейне, а также швейцарской лаборатории SGS и ассоциации VDE.

Разработчики считают, что сначала NXTPAPER сможет заменить E-Ink экраны, а в будущем данная технология станет альтернативой и жидкокристаллическим дисплеям, пишет Naked-Science.

NXTPAPER имеет более широкую цветовую палитру, более высокую контрастность (на 25%), а также более высокую плотность пикселей и частоту обновления. Новинка способна отображать Full HD видео без мерцания при любой яркости. Также почти отсутствует излучение синего света. По словам разработчиков, новинка является «первым в мире дисплеем, который не вредит глазам».

Также отмечается, что NXTPAPER не потребует больших аккумуляторов, так как такие дисплеи будут на 65 процентов энергоэффективнее.

В настоящее время компания анонсировала два планшета с NXTPAPER, которые должны появиться в продаже в 2021 году. При этом дата начала массового производства пока неизвестна.