Роскосмос рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы

16:40

Госкорпорация "Роскосмос" рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса.

"Каллисто - это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса", - рассказал ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он пояснил, что привлекательность Каллисто для изучения и освоения обусловлена тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о планах возобновить исследования Венеры как совместно с американцами, так и самостоятельно. "Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем , что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал Рогозин.