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Роскосмос рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы

16:40 17.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Госкорпорация "Роскосмос" рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. 

"Каллисто - это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса", - рассказал ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он пояснил, что привлекательность Каллисто для изучения и освоения обусловлена тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.

Ранее  глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о планах возобновить исследования Венеры как совместно с американцами, так и самостоятельно. "Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем , что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал Рогозин.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 03:36
Гость: Шило

Роскосмос, это огранизация фантастов, филиал Нано Сколково. Планета думующих Папоротников.
18.09.2020, 03:15
Гость: Ссссс!!!!!!!!

Рогозин разжирел как суслик перед спячкой,мозги отключаются,пора его гнать,он явно не Чубайс,до сегодня фонтанирующий идеями где бы бабок срубить.Луна,затем Венера,и вот вам ,наконец край солнечной системы,а почему бы ему не замахнуться,сами понимаете,на базу в окрестностях звезды Сириус?туда мы не доберемся и до седьмого колена потомков суслика,зато какие перспективы для распила моих бабок.Нет,ущербен все же Кремль,не умеющий считать свои копейки до сих пор не погнавший обанкротившегося политика и бесталанного хозяйственника.
18.09.2020, 02:57
Гость: по зарплате глава роскосмоса

вне конкуренции
17.09.2020, 23:26
Гость: В.В.

Роскосмос жёстко конкурирует с "английскими учёными".
17.09.2020, 23:22
Гость: Не въехал...

Апочему на белорусском?
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