Облачные решения 1С

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Компания 1С занимает в настоящее время лидирующие позиции в разработке программного обеспечения по автоматизации бухгалтерского, кадрового, хозяйственного учета предприятий и организаций

Огромное количество предлагаемых типовых конфигураций позволяет организовать торговлю, складской учет, работу бухгалтерий, кадровых структур, а также взять под полный контроль деятельность коммерческих фирм или бюджетных учреждений.

Как перейти на 1С.

Если имеющихся возможностей учета недостаточно, то можно найти множество различных решений на платформе 1С. Разобраться во всем помогут опытные сотрудники специализированных компаний, занимающихся внедрением и сопровождением программных продуктов этой фирмы. Они окажут помощь в:

Подборе оборудования (в том числе торгового),

Выборе варианта платформы 1С, конфигурации,

Обучении персонала,

Первоначальной настройке и запуске ПО,

Аудите 1С,

Сопровождении программного продукта.

Что выбрать?

Кроме традиционных схем установки программного продукта на серверах, находящихся на территории заказчика, популярными становятся решения 1С Онлайн. Они позволяют экономить на приобретении оборудования (серверов) и его обслуживании, избежать затрат на оплату труда высококвалифицированного IT-персонала, организовать удобный доступ к базам данных в любое время из любого места.

1С-Фреш позволяет использовать такие конфигурации как:

Розница,

Касса,

Бухгалтерия (на платформе 8.3),

Предприниматель,

Зарплата и Управление персоналом,

Комплексная автоматизация 2,

ERP Управление предприятием,

Бухгалтерия государственного учреждения,

МДЛП,

Садовод.

Продукт адресован малому бизнесу, которому не под силу затраты на содержание оборудования и оплату труда IT-специалистов, среднему и крупному бизнесу, желающему оптимизировать затраты на обслуживание и владение программным продуктом, желающего иметь круглосуточный доступ и поддержку.

Работа осуществляется в окне браузера, установка программного обеспечения на компьютере пользователя не нужна. Все достаточно просто и удобно.

1С удаленно позволяет получать поддержку и обновления без заключения договора на обслуживание, это уже включено в тариф.