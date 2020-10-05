Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование гепатита С

13:15

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по медицине и физиологии за 2020 год.

Как сообщается на странице комитета в Twitter, Нобелевской премии удостоились британские ученые Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за работу по исследовании вируса гепатита С.

Сегодня, 5 октября, в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. В пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца за исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде.