Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

14:31

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали французский микробиолог Эммануэль Шарпантье и американский биохимик Дженнифер Дудне, за "вклад в развитие метода редактирования генома".

Шарпантье и Дудне в 2012 году открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Именно этот механизм был впоследствии применен для сверхточного редактирования геномов различных организмов, известный как "генетические ножницы" или метод CRISPR/Cas9.

На сегодняшний день ученые повсеместно используют "геномный редактор" для создания лекарственной терапии при личении таких заболеваний как СПИД, а также заболеваний наследственной природы.

"Метод CRISPR/Cas9 произвел революцию в молекулярной науке, открыв новые возможности для селекции растений и внеся свой вклад в инновационные методы лечения рака. Он также может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физике. Завтра будет объявлен победитель Нобелевской премии в области литературы, а в пятницу будет назван обладатель премии мира.

Завершится нобелевская неделя 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.