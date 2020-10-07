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Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

14:31 7.10.2020

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали французский микробиолог Эммануэль Шарпантье и американский биохимик  Дженнифер Дудне, за "вклад в развитие метода редактирования генома".

Шарпантье и Дудне в 2012 году открыли молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов. Именно этот механизм был впоследствии применен для сверхточного редактирования геномов различных организмов, известный как "генетические ножницы" или метод CRISPR/Cas9.

На сегодняшний день ученые повсеместно используют "геномный редактор" для создания лекарственной терапии при личении таких заболеваний как СПИД, а также заболеваний наследственной природы.

"Метод CRISPR/Cas9 произвел революцию в молекулярной науке, открыв новые возможности для селекции растений и внеся свой вклад в инновационные методы лечения рака. Он также может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней", — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физике. Завтра будет объявлен победитель Нобелевской премии в области литературы, а в пятницу будет назван обладатель премии мира. 

Завершится нобелевская неделя 12 октября — премией по экономике, учрежденной Госбанком Швеции в 1969 году в память об Альфреде Нобеле.

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 17:39
Гость: подлый агент Госдепа

А как иначе? Эксперименты дорогие, а деньги ушли на дорожное строительство в Украине!
07.10.2020, 17:38
Гость: подлый агент Госдепа

Нобелевскую премию по химии надо присудить Навальному...
07.10.2020, 17:19
Гость: Carlos

Их костром премировать надо.
07.10.2020, 16:50
Гость: anton

Amerika first
Все комментарии (5)
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