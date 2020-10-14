Ученые не нашли следов загрязнения в местах гибели животных на Камчатке

Ученые Русского географического общества заявили об отсутствии следов техногенного загрязнения в местах на Камчатке, где была зафиксирована массовая гибель животных.

По их словам, причины массовой гибели флоры и фауны имеют природный характер.

«Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятная причина указанных процессов – кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей в сентябре 2020 года. Вследствие массового размножения одноклеточных водорослей (динофлагелляты и цианобактерии) на глубинах приблизительно 5–15 метров происходило снижение уровня кислорода. Кроме того, в воде присутствовали токсины, выделяемые некоторыми видами одноклеточных водорослей», - сообщается на сайте общества.

При этом доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов заявил, что «однозначно установлено, что в последнее время не было каких-либо значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив, которые могли бы привести к воздействиям на прибрежную экосистему океана».

По словам Чалова, причиной сложившейся ситуации стало то, что «средние температуры воды в Авачинском заливе Тихого океана в сентябре 2020 года были на несколько градусов выше нормы, что способствовало распространению водорослей, в целом типичных для Тихого океана и обычно массово встречающихся в более южных широтах».

В настоящее время ученые отправили собранные образцы в лабораторию Российской академии наук и МГУ. Ожидается, что подробные результаты исследований представят не позднее 24 октября текущего года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.10.2020, 21:00
    Гость: володя

    массовая гибель и ни чего не нашли,13 школьников упали на линейки и снова ни чего не нашли,что уже говорить о навальном если мелочь не могут найти.Техника советских 70 годов и жертвы ЕГЭ

  3. 14.10.2020, 20:53
    Гость: www

    А серферов у которых была резь в глазах и отравления, в полиции убедили, что у них это от кислороднои недостаточности в воде?

  4. 14.10.2020, 20:09
    Гость: советский

    Странно. Изначально заявлялось о загрязнении фенолами и нефтепродуктами. Даже судно какое-то с помощью спутников "вычислили"...

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