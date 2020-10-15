Самые главные особенности безопасности промышленных предприятий

23:38 15.10.2020

Помните: Работа на промышленном предприятии всегда сопряжена с рисками для здоровья при несоблюдении техники безопасности

Нарушение безопасности на промышленном предприятии – заводе, фабрике, производстве – может иметь последствия огромного масштаба. Именно поэтому особое внимание уделяется облюдению техники безопасности и обеспечению герметичности объекта.

Система безопасности на предприятии представляет собой комплекс услуг, таких как установка и обслуживание технических систем безопасности, физическая охрана, удаленный видеомониторинг, использование электронных чек-листов, система распознавания лиц.

Техническая система безопасности обычно представляет собой камеры видеонаблюдения, системы контроля управления доступом на объект, охранные и пожарные сигнализации, систему оповещения и т.д. Однако недостаточно просто установить технику и подключить программное оборудование – необходимо также следить за исправностью каждого устройства, чтобы в нужный момент оно сработало, как надо. Зачастую обслуживанием техники занимается охранное предприятие, работающие на данном объекте.



Работа на промышленном предприятии всегда сопряжена с рисками для здоровья при несоблюдении техники безопасности, именно поэтому контролю внутренних регламентов отводится довольно важное место в системе безопасности. Подобная задача эффективно решается с помощью электронных чек-листов, с которыми работают специалисты по безопасности. Они устраивают регулярные проверки, отмечая все нарушения, и ставят задачи по их устранению ответственным лицам. Приложение с чек-листами позволяет также отслеживать скорость выполнения поставленных задач.

Несмотря на то что предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности сотрудников может играть решающую роль на промышленном предприятии, руководству также необходимо следить за сохранением прибыли. Для этого используется удаленный видеомониторинг и посты физической охраны. Удаленный видеомониторинг позволяет сократить количество операторов и выявить зоны, где необходим усиленный контроль. Немаловажную роль играет пост охраны на входе и выходе с предприятия. Охранник может самостоятельно проводить досмотр сотрудников с помощью металлодетектора, чтобы предотвратить вынос ценного имущества или продукции компании, а система распознавания лиц предупреждает проникновение на объект посторонних людей.

Обеспечить безопасность на промышленном объекте позволяет налаженная техническая система

безопасности и четкая работа специалистов охранного предприятия, способных правильно оценить обстановку и быстро принять необходимые решения.