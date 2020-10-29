Путин заявил о создании российской системы защиты персональных данных
В ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» Владимир Путин заявил о создании в России собственной системы защиты персональных данных.
«Что касается цифровизации. Конечно, это очень важная сфера. Мы не планируем здесь следовать уже сложившимся схемам. Хотим ли мы китайскую схему защиты данных или европейскую? У нас будет российская», - цитирует слова президента России «агентство городских новостей «Москва»
Путин отметил, что защита персональных данных очень важна, так как она касается прав человека.
«Человек имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере. Мы будем действовать аккуратно, чтобы эта сфера деятельности не была у нас заморожена и позволяла развиваться и в социальном направлении государства, помогала бы развиваться экономике, здравоохранению, всем сферам нашей жизни. Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим, но запретительных мер, которые бы свели на нет саму сферу мы внедрять не намерены», - сказал президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
точно.
"Творцы" одни и те же.
Слуги народа.
Звучит точно также как имеет право смотреть телевизор или не смотреть, иметь пенсию или не иметь её.
Прав жулики во власти нарисовали на каждом заборе, а вот ответственных нет ни одного. А о безответственности и, сказавшего эти слова, говорит его нагло-хамоватая усмешка.
на фото слева это тот, который на лавочке в Нью-Йорке табличку прибил?
То-то такой радостный.
если Святой Франциск заявил, тогда пиши - пропали ваши персональные данные.
"Человек имеет право на то, чтобы" - вот бы кроме права на "то, чтобы" у нас было еще и это самое "чтобы".