Путин заявил о создании российской системы защиты персональных данных

15:59 29.10.2020

В ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» Владимир Путин заявил о создании в России собственной системы защиты персональных данных.

«Что касается цифровизации. Конечно, это очень важная сфера. Мы не планируем здесь следовать уже сложившимся схемам. Хотим ли мы китайскую схему защиты данных или европейскую? У нас будет российская», - цитирует слова президента России «агентство городских новостей «Москва»

Путин отметил, что защита персональных данных очень важна, так как она касается прав человека.

«Человек имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере. Мы будем действовать аккуратно, чтобы эта сфера деятельности не была у нас заморожена и позволяла развиваться и в социальном направлении государства, помогала бы развиваться экономике, здравоохранению, всем сферам нашей жизни. Я сейчас не буду говорить об окончательных решениях, мы думаем над этим, но запретительных мер, которые бы свели на нет саму сферу мы внедрять не намерены», - сказал президент.