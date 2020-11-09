Hyperloop Илона Маска испытали с людьми на борту

Компания Virgin Hyperloop сообщила об успешных испытаниях сверхскоростного вакуумного поезда с участием пассажиров.

Согласно инфрмации на сайте компании, испытания проводились в специально созданной двухместной капсуле XP-2 на 500-метровом полигоне DevLoop (Лас-Вегас). При этом отмечается, что серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.


Фото с сайта virginhyperloop.com

Максимальная скорость капсулы составляла 107 миль в час (около 172 км/ч). Проведенные ранее тесты показывали, что капсула Virgin Hyperloop может развить скорость до 240 миль в час (386 км/ч), а конечная скорость - 760 миль в час (примерно 1223 км/ч).

Первыми пассажирами Hyperloop стали Джош Гигель (сооснователь и технический директор компании) и Сара Лучиан (директор по качеству обслуживания пассажиров). 


Фото с сайта virginhyperloop.com

«Когда мы начинали в гараже более шести лет назад, цель была проста - изменить способ передвижения людей. Сегодня мы совершили один гигантский скачок на пути к этой высокой мечте не только для меня, но и для всех нас», - поделился впечатлениями Джош Гигель.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 18:18
    Гость: Гиперлуп, трындерлуп.

    Испанцам это не нужно. Их Севильи в Барселону поезд идёт со скоростью 303 км/час. Про китайские поезда вообще молчим. И это не 500 метров, а 500 км.

  2. 09.11.2020, 18:04
    Гость: Время Ч.

    Да-да, мы отлично видим куда она идет. Погромы каждый день. Этот луп провальная штука ибо очень дорого все выходит, тем более ничего нового тут нет, это очень старое изобретение. Твои отцы основатели обычные работорговцы со всеми вытекающими.

  3. 09.11.2020, 17:32
    Гость: личный опыт

    Отцы основатели здесь не при чем. Простая пирамида зеленых фантиков, подпитывая кровью тех, кто не хочет в ней участвовать.
    Доллары, которые ты держишь в руках должны быть красными от крови иракских, ливийских, сербских и далее по списку детей.
    Странно, что ты этого не хочешь понимать.

  4. 09.11.2020, 17:15
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    «Когда мы начинали в гараже более шести лет назад...». Хотелось бы чтоб наш Рогозин закончил свою деятельность в том же месте. Успехов вам...и нам.

  5. 09.11.2020, 16:48
    Гость: massachusets

    Многие в мире мечтают о развале и распаде Америки,а Она идёт вперёд в своём развитии, при любой партии и президенте у власти.Спасибо Отцам основателям создавших систему сдержек и противовесов.

Все комментарии (7)
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