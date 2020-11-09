Hyperloop Илона Маска испытали с людьми на борту

15:16 9.11.2020

Компания Virgin Hyperloop сообщила об успешных испытаниях сверхскоростного вакуумного поезда с участием пассажиров.

Согласно инфрмации на сайте компании, испытания проводились в специально созданной двухместной капсуле XP-2 на 500-метровом полигоне DevLoop (Лас-Вегас). При этом отмечается, что серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.



Фото с сайта virginhyperloop.com

Максимальная скорость капсулы составляла 107 миль в час (около 172 км/ч). Проведенные ранее тесты показывали, что капсула Virgin Hyperloop может развить скорость до 240 миль в час (386 км/ч), а конечная скорость - 760 миль в час (примерно 1223 км/ч).

Первыми пассажирами Hyperloop стали Джош Гигель (сооснователь и технический директор компании) и Сара Лучиан (директор по качеству обслуживания пассажиров).



Фото с сайта virginhyperloop.com

«Когда мы начинали в гараже более шести лет назад, цель была проста - изменить способ передвижения людей. Сегодня мы совершили один гигантский скачок на пути к этой высокой мечте не только для меня, но и для всех нас», - поделился впечатлениями Джош Гигель.