В Арктику проведут высокоскоростной интернет за 65 млрд руб.

00:47 19.11.2020

Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) «Росморпорт» приступили к строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока, сообщает РБК.

Как заявили в Росморречфлоте, реализация проекта осуществляется в соответствии с указом президента от 26 октября «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Пропускная способность новой линии должна составить 52–104 Тбит/с, протяженность — более 12,5 тыс. км без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Идея проекта обсуждалась несколько лет, а контракт на строительство был подписан в 2019 году, рассказал РБК глава группы компаний «Управление перспективных технологий» (УПТ) Алексей Стрельченко.

К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках Амдерма и Диксон. Первый участок сети от Териберки до Амдермы планируется запустить в 2021 году, полностью завершить проект — в 2026-м.

Стоимость проекта — 65 млрд руб. Как пояснил гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников, эти средства предоставит государство, но сумма не учитывает возможность международного развития и строительства дополнительных ответвлений: предполагается, что линии до населенных пунктов будут строиться в том числе за счет средств заказчиков услуги доступа в интернет.

Задачи окупить затраты не ставится, но поддержание и дальнейшее развитие линии должно финансироваться за счет средств, полученных от коммерческих заказчиков.

Проект в первую очередь нацелен на подключение государственных, административных структур, обеспечение жителей интернетом, то есть на решение социальных задач. Однако за счет того, что при проектировании линии закладывается избыточная емкость, услуги можно будет оказывать и коммерческим заказчикам, а в дальнейшем развивать транзит международного трафика.