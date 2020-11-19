В Арктику проведут высокоскоростной интернет за 65 млрд руб.

Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) «Росморпорт» приступили к строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до Владивостока, сообщает РБК.

Как заявили в Росморречфлоте, реализация проекта осуществляется в соответствии с указом президента от 26 октября «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Пропускная способность новой линии должна составить 52–104 Тбит/с, протяженность — более 12,5 тыс. км без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Идея проекта обсуждалась несколько лет, а контракт на строительство был подписан в 2019 году, рассказал РБК глава группы компаний «Управление перспективных технологий» (УПТ) Алексей Стрельченко.

К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках Амдерма и Диксон. Первый участок сети от Териберки до Амдермы планируется запустить в 2021 году, полностью завершить проект — в 2026-м.

Стоимость проекта — 65 млрд руб. Как пояснил гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников, эти средства предоставит государство, но сумма не учитывает возможность международного развития и строительства дополнительных ответвлений: предполагается, что линии до населенных пунктов будут строиться в том числе за счет средств заказчиков услуги доступа в интернет.

Задачи окупить затраты не ставится, но поддержание и дальнейшее развитие линии должно финансироваться за счет средств, полученных от коммерческих заказчиков.

Проект в первую очередь нацелен на подключение государственных, административных структур, обеспечение жителей интернетом, то есть на решение социальных задач. Однако за счет того, что при проектировании линии закладывается избыточная емкость, услуги можно будет оказывать и коммерческим заказчикам, а в дальнейшем развивать транзит международного трафика. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.11.2020, 11:11
    Гость: Виктор

    Маск уже притих со своим очередным фейком, спутниковым Интернетом, осознав, что для того, чтобы запустить 12000 спутников ему потребуется столько лет, что до запуска последней партии, половина первых партий сгорят в атмосфере, ведь срок службы спутников на такой низкой орбите менее 7 лет. А вот Роскосмос начинает создавать систему Сфера - 576 спутников на высоких орбитах, которые обеспечат весь земной шар мобильной связью поколения 5G - 6G и скоростным Интернетом. Ах, как больно всем врагам России из соседней страны 404, иммигрантам и внутренним врагам - либерастам!

  4. 19.11.2020, 11:05
    Гость: Виктор

    Хоть ты отдай все, немногие, оставшиеся целыми у тебя зубы, но эта новая линия, а также глобальная система Сфера из 576 спутников будет на 100% состоять из российских комплектующих! Ибо Россия производит свои процессоры Байкал, Эльбрус, Модуль, свои материнские платы и твердотельные диски, свои ноутбуки и планшеты, свои микросхемы. Россия создала закрытый военный Интернет, создала гражданский суверенный Интернет-рунет, построив из своих комплектующих серверы и дата-центры на своей территории. Россия создала свою платежную банковскую систему СПФС и не нуждается в услугах СВИФТ. Россия проводит эксперименты с мобильной связью поколения 5G на основе собственного оборудования и с 2021 года 5G зашагает по всей России. А в странах ЕС связь 5G из своего оборудования будет строить и эксплуатировать китайский гигант Хуавей. Сами европейцы, не имеющие своей электроники, процессоров и компьютеров сделать это уже не способны.

  5. 19.11.2020, 10:56
    Гость: Виктор

    Милейший! А какое дело России до того, что на вашей Украине народу нечего есть, даже сало приходится покупать в России? Разве Россия виновата, что на Украине не осталось уже ни промышленности, ни науки, ни денег, народ вымирает, разбегается? Вовсю продают пахотную землю богатым иностранцам, а через 5 лет нечем будет платить людям пенсии! Кто виноват, что по Паритету Цен средние зарплаты и пенсии в России в 3 с лишним раза больше, чем на Украине, поэтому сотни тысяч ваших гастарбайтеров и трудятся на бесчисленных стройках России, в том числе, и в Арктике!

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