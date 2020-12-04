Владимир Путин не исключил риска восстания машин против людей

20:44 4.12.2020

Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил, что не исключает риска восстания машин против людей.

«Возможно ли восстание машин? Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе — есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», — сказал президент.

Владимир Путин также выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет управлять государством. По его мнению, роль искусственного интеллекта в госуправлении будет расти, но лидером государства машина все-таки стать не сможет.

Глава государства рассказал, что искусственный интеллект не обладает сердцем, душой, состраданием и совестью. «Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», - цитирует президента «Интерфакс».

Выступление Путина прозвучало на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Мероприятие проводится Сбербанком совместно с российскими и зарубежными компаниями.