Владимир Путин не исключил риска восстания машин против людей

Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту заявил, что не исключает риска восстания машин против людей.

«Возможно ли восстание машин? Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе — есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», — сказал президент.

Владимир Путин также выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет управлять государством. По его мнению, роль искусственного интеллекта в госуправлении будет расти, но лидером государства машина все-таки стать не сможет.

Глава государства рассказал, что искусственный интеллект не обладает сердцем, душой, состраданием и совестью. «Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», - цитирует президента «Интерфакс».

Выступление Путина прозвучало на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Мероприятие проводится Сбербанком совместно с российскими и зарубежными компаниями.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 05.12.2020, 00:08
    Гость: ABCD

    Скорее всего робот Фёдор сбежал на запад в офшоры, вместе с бюджетом Чубайса, по этому тот с горя и ушел с поста.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Лукашенко сознался в прослушке переговоров «лохушки» Тихановской
«Марсианские хроники»: кто есть кто в битве за Красную планету?
Советская радиоаппаратура: взлёт и уничтожение
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта newarena.spb.ru
Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после концертов Басты
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Песков обиделся на результаты опроса о работе чиновников
Суд отменил приватизацию «Башкирской содовой компании»
Фото с сайта wikimedia.org
Умер сенатор и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов
Фото с сайта rusnano.com
Куликов официально стал новым главой «Роснано»
Греф показал Путину управляемый жестами «Сберпортал» и приставку SberBox
Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков
Депутатам Госдумы с декабря разрешили заграничные поездки
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Стала известна новая должность Анатолия Чубайса